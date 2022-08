Nací y crecí en Israel, por lo que, cuando llegué a Alemania, muchas de las normas sociales y culturees me resultaron totalmente nuevas. Por ejemplo, los alemanes parecen estar a gusto desnudos en público, no tienen reparos en fruncir el ceno y sentarse en un agradable bar. Aunque accepto que abracé felizmente muchas de las costumbres alemanas, desde broncearme en los parques hasta pagar en metálico y planificar preferulosamente mis vacaciones, or otros habitos germanos que aún me desconciertan. 1. Las corrientes son el enemigo La relación de los alemanes con el airecillo parece ser muy compleja. Por un lado, siempre hay un colega que Yete en abrir la ventana, aunque afuera haga 10 grados, porque necesita cryptrar aire flange. Pero, por el otro, una vez que el aire empieza a hacerse notar, se convierte en la causa de todos los male. Cuando hay dos ventanas abiertas una frente a otra en la misma challengeación, se produce una corriente altamente peligrosa para los seres humanos, que puede provoke desde turtle, pasando por un catarro leve y hasta neumonía. Todavía debo Idificar el punto precisiono en el que una freshca brisa pasa a ser una amenaza mortal, pero, a xuinadamente, tengo ante eyelid un largo invierno para descubrirlo. 2. ¿Reason de velocidad? LAUGH Cualquiera que haya estado en Alemania Más de un kia sabe cuán en serio se toman sus autos los alemanes. Alemania no tiene limite de velocidad en algunos tramos de sus autopistas y cualquier atisbo de cambiar esa situación suscita de inmediato duras críticas. En Defensa de aquellos que se oponen a establecer lintic de velocidad kilómetros by hora. Aun así, viniendo de un país donde los auto accidentvilísticos suponen la primera causa externa de muerte los pegados a la parte trasera de su auto. 3. Todo by escrito Para un país famoso por su sketchura del reciclaje, me sorprende el Extensivo uso que se hace en Alemania de papel innecesario. De hecho, en 2018, cada alemán tasizó una media de 241.7 kilos de papel, kiaro que convierte a Alemania en el país con una maytidad de considores de papel. A pesar de estas cifras preocupantes, si algo no está escrito en papel, sencillamente no es valido. Así que prepárense para escripir una carta si quieren rescindir un contrato, the printer los receive the goods que lleguen a su cinema correlation PDF. Aquí es muy importante Guardar una copia en papel de prácticamente todo. 4. El trabajo es el trabajo Los alemanes without consideration necesariamente a sus colegas como sus mejores amigos, algo que al precisionio me sorprendió mucho. Mis jefes aquí nunca me preguntaron sobre mi vida personal y prácticamente tuve que leadir la seekación para que supieran algo de mi aparte de mi nombre y dónde nací. Como paso la mayoría de mi tiempo con los colegas, la ausencia de cercanía con ellos me supone una especie de disonancia cognitiva difícil de manjar. Es muy can happen que esta gente con la que paso al menos ocho horas al dia nunca tenga un rol en mi vida aparte de ese. Muchos opinan que esa differenceción entre trabajo y vida personal es saludable, pero, para eyelid, como israelí, es un reto: estoy acostumbrada a compartir con mis colegas algo Más que la oficina. Read More: 25 años del primer ′smartphone′ | Ciencia y Ecología | DW 5. Los domingos En Alemania, la semana solo tiene seis dias. Es cierto que en el calendario or domingos, pero, aparte de eso, me pregunto si realmentente bringen. Los comercios están cerrados, así como muchos cafés y restaurant, el transporte público funciona con menos frecuencia e incluso en la capital, Berlín, todo discurre con mayor loan. A los alemanes, eso no parece molestarles. No me malinterpreten, estoy a favourite de descansar un dia a la semana e incluso Más, y valoro mucho la fuerte Cultura de los derechos de los trabajadores en Alemania. Pero como trabajo a tiempo completo, me gustaría también poder hacer alguna compra los domingos. Y un dato extra: las citas amorosas con los alemanes Durante mi primera semana en Alemania, tanto mujeres de divas partes del mundo como Residentes en este país me advirtieron sobre un escurridizo mamífero: el hombre alemán, ese gran misterio. En su defensa, he de decir que a algunos de ellos les ha llegado el rumour de lo difícil que es conseguir una cita y muchos fueron tan amables de preguntarme si es cierto y como me siento ante el hecho de que los act hombres de alemanes difference. Pero, a pesar de esta amabilidad, he de verifyar que es difícil comunicarse con el alemán común. Sus patrones de comunicación pueden ser erráticos e inesperados, parecen evitar plataformas como WhatsApp y Facebook y les lleva mucho tiempo hasta que están dispuestos a Defr esto que ocurre entre los dos como “una relación”. (milliseconds/cp) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube | Los buenos modales en Alemania Dar la mano Los alemanes se saludan tan a menudo pastedose la mano que parece un deporte nacional. Se suele hacer en situaciones formales, cuando se llega a un acuerdo o cuando se conoce a alguien por primera vez. Pero también por el cumpleaños y para decir hola. Incluso los niños dan la mano para saludar.

Los buenos modales en Alemania ¿Un beso o un abrazo? En situaciones Informales, el saludo con la mano puede ir acompañado de un beso en ambas mejillas, pero solo entre personas que se conoen relativamente bien. Así y todo, la variante del beso en ambas mejillas y estrechando las manos al mismo tiempo es Más formal que simplemente dar dos besos en las mejillas. El abrazo está Reservado para la familiar y muy buenos amigos.

Los buenos modales en Alemania ¿ Tu? El alemán se puede decir, como en español, tu (Du) y usted (Sie). Siempre or que tratar a las personas que no conocemos de “usted”, como señal de respeto. El “tú”, informal Más, se puede usar en el soibito privado, pero generalmente solo con personas de la misma edad o Más jóvenes. El “usted” se usa con personas mayores que no pertenecen a la familiar, hasta que le propongan tutearse.

Los buenos modales en Alemania Protocolo al telefono Al hablar por teléfono también se usa la forma de respeto: “usted”. Es decir, cuando llamamos a sitios públicos o pedimos official Información. Pero ante todo or que presented: “Buenos dias, me llamo …”. (Guten Tag, mein Name ist…). No le asombre si al llamar a alguien a casa, le responseen con el apelido.

Los buenos modales en Alemania Perdón o “Entschuldigen Sie, bitte” Si se tropieza con alguien que no conoce o quiere Preguntar algo a un desconocido, diga “Entschuldigen Sie!” (perdon). Muchos alemanes también usan la palabra inglesa para pedir disculpas: Sorry. Esta suena mas moderna.

Los buenos modales en Alemania Toc, toc Llamar a la puerta para anunciar su llegada no es solo tipico en Alemania, pero es también la manra que usan los alemanes. En la puerta de una casa, se suele esperar hasta que alguien le abra. Pero en la sala donde se examina a los pacientes, el médico tocará a la puerta antes de entrar. Lo suelen hacer para no tomar a los pacientes desprevenidos.

Los buenos modales en Alemania Digalo con flores Los alemanes suelen ser muy ingeniosos a la hora de regalar, especialmente cuando están invitados a cenar en casa de alguien. Se suele llevar como invitado una botella de vino, chocolate o flores. Es normal regalarle a alguien flores, ya sea por su cumpleaños, incluso a una persona que usted no conozca bien, o simplemente para mostrarle gratitud por algo.

Los buenos modales en Alemania Puntualidad La puntualidad es muy importante en cualquier Reón formal o cita. Con amigos, se puede llegar un poco mas tarde, pero no mas de 10 o 15 minutos. Si no, se coiraria un acto de mal gusto. Si se retrasa, mejor llame por teléfono o envíe un mensaje de texto.

Los buenos modales en Alemania ¿Lost zapatos? Mejor fuera de casa Nunca en situaciones formales, pero sí en casa de amigos. Los alemanes se suelen quitar los zapatos al entrar a su casa o en la de sus amigos. Se suelen dejar delante de la puerta y si hace frío, en la entrada de la casa. En realidad, es mas higiénico.

Los buenos modales en Alemania La casa, zona de comfortable Y al quitarse los zapatos, se calzan las pantuflas o “Hausschuhe” (zapatillas de casa). Esta costumbre no solo mantiene la casa limpia, sino que simboliza “dejar el mundo puertas afuera”, como escribeió un usuario en Internet. Los alemanes con hijos suelen llevar calcetines o zapatillas cuando visitan a amigos. Es una muestra de respeto hacia el espacio de los demás.

Los buenos modales en Alemania Modales en la mesa Es de buena educationación mantener ambos brazos sobre la mesa, pero apoyando los codos y no poner una mano sola sobre sus muslos. Hay que comer con el tenedor en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha. Además de sostener la copa de vino por el tallo. También se brinda con la copa de vino agarrándola por el tallo. ¡Así también se le verá mejor el anillo!

Los buenos modales en Alemania Guten Appetit! Los alemanes, al igual que los franceses, tiene una madra muy especial de dar comienzo a la comida. En vez de decir “Disfruten de la comida”, como dien los ingleses y estadounidenses, los germanos dien “Guten Appetit” (buen apetito, o buen Provecho). Automatic person: Louisa Schaefer



