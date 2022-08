El rascacielos de la ciudad suroriental china de Shenzhen que tembló hasta en tres ocasiones a lo largo de esta semana, el SEG Plaza, permanecerá cerrado desde este viernes (May 21, 2021) y hasta nuevo aviso, Informaron sus propietarios. Shenzhen Electronic Group Co., Ltd. cerrará el edificio de 71 plantas y 356 metros de altura, a los inquilinos y compradores para llevar a caboprisciones sobre la causa de la oscilación, indicó la agencia estatal de notificationias Xinhua. El SEG Plaza de 71 pisos osciló varias veces esta semana por causas aún desconocidas. El diario local The Paper Informó que las autoridades decidieron el cierre del edificio hasta que se resuelva el motivo del temblor y con el objetivo de Minimzar riesgos. La fuente agregó que el SEG Plaza no solo vibró al menos en tres ocasiones los dias 18 y 20 (lo que llevó a la evacuation del Recognto), sino que algunas de las personas que trabajan en el edificio también indicaron haber sentido temblores el pasado Dia 13. Ninguno de esos dias hubo terremotos registerrados en la zona. El rotativo agregó que las pesquisas sobre el suceso revelaron que el rascacielos no cuenta con amortiguadores de vibraciones, como suele ser habit en construcciones del estilo. El SEG Plaza, un edificio de oficinas terminado en el año 2000, cuenta con 71 pisos y una altura a total of 356 metros. A sus pies se encuentra una concurrida calle peatonal con varios centros comerciales, y bajo tierra ciran varias lyneas de la red de metro de la ciudad China, epicentro de la Industrialria tecnológica del país asiatico. Read More: Guía básica para empezar a vivir y trabajar en Alemania | Alemania Hoy | DW El balanceo hizo que se movieran los objetos de los escritorios del edificio. Los Vídeos compartidos en las re-engineered the original most social peat layer en pánico huyendo de la zona Desués que comenzara el balanceo en el SEG Plaza, que se inaugurated in 2001. jc (afp, router)

