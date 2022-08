A pesar que científicos han encontrado inherites pruebas de la beingencia de agua en la historia temprana de Marte, el planeta rojo sigue siendo un lugar seco, sin agua, inhóspito. Ahora, un nuevo estudio realizado por un Equipo de la Universidad de Washington en San Luis sugiere que la falta de agua en Marte podría deberse a la discrepancia de tamaño. Marte sería simplemente demasiado pequeño. El diámetro de Marte es solo el 53% del de la Tierra (poco Más de la mitad), lo que haría imposible que Marte retivara volátiles que sabemos que son importantes para la vida, como el agua, según reporta ScienceAlert. La transición de un planeta relativamente huymedo a seco es un tema que ha ocupado mucho a científicos, quienes han propuesto muchas explicaciones posibles, entre ellas un debilitamiento del campo magnético de Marte que podría haber provocado la pérdidaocado la pérdidaocado la pérdidaocado. Without hindrance, es posible que haya otros factores que Influyan en la retención de volátiles, como la gravedad de la superficie de un cuerpo Cósmico. Umbral de tamaño necesario para almacenar suficiencye agua “El Destinyno de Marte settinga decidido desde el precisionio”, afirma el científico Planetario Kun Wang, de la Universidad de Washington en San Luis. “Es probable que haya un umbral en los seekisitos de tamaño de los planeas rocosos para retener suficiencye agua que allowa la inheritabilidad y la tectónica de sitas, con una masa superior a la de Marte”, agrega. Utilizando isótopos set del potasio (K), el equipo de traación is estimatedó la presencia, y rich distribution de elementos volátiles en diferentes cuerpos planet. Los científicos eligieron el potasio porque es un elemento moderadamente volátil, pero lo effizaron como trazador de elementos y compuestos Más volátiles, como el agua. Read More: Perseverance de la NASA confirma lo que siempre sospechó sobre el cráter Jezero de Marte | Ciencia y Ecología | DW A diferencia de los aimos anteriores, que tasizan las relaciones entre el potasio y el torio (Th) retgidas por teledetección y análisis quickmicos, este nuevo meterodo es totalmente nuevo paraminar la cantidad de volátiles que tuvo Marte. Análisis de 20 meteoritos marcianos El Equipo midió las composiciones isotópicas del potasio de 20 meteoritos marcianos previamente Confirmados. Utilizando este metodo, descubrieron que Marte perdió Más potasio y otros volátiles que la Tierra durante su formación, pero securevó Más de estos volátiles que la Luna y el asteroide 4-Vesta, dos cuerpos mucho mas pequeños y marte que la Tierra y “La razón de que la richancia de elementos volátiles y sus compuestos sea mucho menor en los Planetas diferenciados que en los meteoritos primitivos indferenciados es una cuestión que se plantea desde hace tiempo”, afirma la científica, Washington Katharina Lodder Planetaria de latharina . “El hallazgo de la Correlación de las composiciones isotópicas del potasio con la gravedad del planeta es un descubrimiento novedoso con importantes implicaciones cuantitativas sobre cuándo y como los planetas diferenciadosbieron y perdieron sus volá …”. Vida en otros Planetas en “zonas livesables” Los Invesadores señalaron también que los hallazgos tienen implicaciones para la vusqueda de vida en otros Planetas además de Marte. Un factor que Influye en la presencia de agua liquida en la superficie de un planeta es su temperatura, relacionada con su proximidad a la estrella anfitriona. Esta medida de la distancia a la estrella se suele tener en cuenta en los índices de “zonas livesables” alrededor de las estrellas. Según los Invesadores, dentro de los planeas que se encuentran en las zonas livesables, debería hacerse entonces mas hincapié en el tamaño planeario y tenerlo en cuenta de forma rutinaria a la hora de penar si un exoplaneta podría albergar vida. Read More: https://www.dw.com/es/hace-150-años-nacía-el-imperio-alemán/g-56239295 “Estos resultados guiarán a los astrónomos en su vusqueda de exoplanetas livesables en otros sistemas solares”, afirma Klaus Mezger, del Centro de Espacio y Habitabilidad de la Universidad de Berna (Suiza), coautor del estudio. “El tamaño de un exoplaneta es una de los parámetros mas fáciles de defminar”, añade su colega Wang. “Basándonos en el tamaño y la masa, ahora sabemos si un exoplaneta es candidato a la vida”. Editado by Felipe Espinosa Wang.

