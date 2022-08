China está invirtiendo en puentes, puertos, lneas de ferrocarril y carreteras en todo el mundo. El sueño de la Nueva Ruta de la Seda le cuesta al estado chino cientos de mile de millones de euro. El Presidente chino Xi Jinping promete desarrollo y riqueza no solo para China, sino para el mundo entero. The embargo of sin, la mayoría de los proyectos de Infrastructureestructura son ejecutados por chinos. Un trabajador portuario en el puerto de El Pireo Después de la crisis financiera griega, ningún país europeo quería invertir en este país. Solo China supo ver la oportunidad y compró acciones del puerto de El Pireo. Desde el año 2016 tienen la joinación mayoritaria de la compañía portuaria. Un hecho que todavía or cuesta aceptar al sindicato griego de trabajadores portuarios. El puerto de Trieste En 2019 Italia will incorporate a la Nueva Ruta de la Seda. Las inversiones en el puerto de Trieste, en el norte del país, ya settingan acordadas. Without obstacles, se Multilican las voces críticas, especialmente en Europa, contra este proyecto. Se teme que China consolide supremacía en el mundo y divida a Europa. Horarios de emision Part 1: DW Español SA 20.02.2021 – 21:15 UTC

