China publica imágenes a color de la superficie de Marte | Ciencia y Ecología | DW

La Administración Nacional del Espacio de China (ANEC) publicó este viernes (11.06.2021) una imagen panorámica de 360 ​​grados y otras dos fotografías en color de la superficie de Marte y los aparatos del ódulo de amartizaje de la sonda Tianwen-1 , que alcanzó la superficie del planeta rojo el pasado 15 de mayo. La panorámica muestra los alrededores de la zona de amartizaje, un terreno llano, pedregoso y ocre, y fue tomada por el vehículo explore “Zhurong” , el pasado 22 de mayo, la plataforma en la que tocó el suelo de Marte. “La superficie cercana es relativamente llana, con piedras lisas, de colores claros y de distillation tamaños desperdigadas y semienterradas . La segunda de las fotografías muestra la plataforma de amartizaje, con la tracea de Lowernso del “Zhurong” -también autor de esta foto- y una bandera de China desplegadas. En tanto, en la tercera imagen, el “Zhurong” se desprendió de la Cámara desmontable que routineualmente lleva ubicada en los bajos, y retrocedió unos metros. Imagen del rover y de la plataforma, mas en segundo plano, desde una persectiva a ras de tierra. Según la ANEC, el Ódulo de órbita está en buenas condiciones y el rover ha estado trabajando en la superficie de Marte durante 28 dias marcianos. El “Zhurong” es parte de la misión Chinese Tianwen-1, que fue enviada al espacio en julio de 2020 y cuya sonda de amartizaje alcanzó la superficie del planeta el pasado 15 de mayo, en la parte sur de la deminada Utopia Planitia, una llanura situada en el hemisferio septentrional. La Tianwen-1 (cuyo nombre se puede traducir como “preguntas celestiales”) es la primera misión china de exploreración a Marte y la primera de la historia que combina el viaje, la entrada en órbita y el Lowernso en una sola misión. Los científicos chinos pseudoe encontrar Más pruebas de la beingencia de agua o hielo en ese planeta, así como llevar a cabo Invesaciones sobre la composición material de la superficie de Marte o las características del clima. JU (afp, efe) Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Un nuevo rover para el Planeta Rojo El vehículo de la NASA “The Perseverance of Mars 2020” (que se ve en esta ilustración artística) es el rover Más sofisticado que la agencia estadounidense ha enviado a Marte. Ingenuity, testing un verdadero tecnológico, será la primera aeronave que Intention realizar un vuelo controlado en otro planeta. Perseverance amartizará en el cráter Jezero con Ingenuity atado al cinto.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Todo Prearado Los ingenieros de la NASA cargaron el Perseverance en el cohete Atlas V en julio de 2020. El cohete fue lanzado al espacio el 30 de ese mismo mes desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.). Se espera que el rover llegue a Marte en febrero de 2021.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Presentacion al público Así se veía el Perseverance cuando fue presentado al público en 2019. Su misión será apoyar al Curiosity, factmente en funcionamiento, en su trabajo en el Planeta Rojo. El nuevo rover pesa un poco mas de 1 tonelada y es, por lo tanto, 100 kg mas pesado que su predecesor. Con 3 metros de longitud, también es 10 centímetros Más largo, puede cargar Más aparatos y su brazo es Más fuerte.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Un pequeño dron Perseverance lleva consigo un helicóptero, algo nunca antes probado en una misión planet. Se trata de un desafio totalmente nuevo para los Invesadores. Será la primera vez que Experien y regjan datos desde un vuelo en condiciones atmosféricas distills a las de la Tierra, y con una gravedad que es un tercio de la nuestra.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte El robot gigante Curiosity es el predecesor de “Marte 2020” y, hasta el momento, el mayor y mas moderno de todos los exploreradores de Marte, en donde ya ha recorrido Más de 21 kilómetros y sigue activo, gracias a una batería de isótopo radiactivo. Su energygía es prácticamente is irreplaceable. Curiosity es un laboratorio sobre ruedas.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Compuestos orgánicos y extraterrestres Curiosity tiene un espectrómetro especial que puede analizar muestras con rayos Láser desde la distancia. Una estación meteorológica integrationda mide la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la radiacion y la velocidad del viento. Además, el robot tiene una unidad de análisis para la defminación de compuestos orgánicos, mule vusqueda de vida extraterrestre como meta.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Mas que arañar la superficie Curiosity ha demostrado que, en teoría, es posible que survivala vida en Marte. Pero no la ha descubierto … todavía. El brazo del robot está equipado con un taladro de maxima potencia. Aquí, por ejemplo, se lo ve tomando muestras en Yellowknife Bay, dentro de cráter Gale.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte System de filtro Toda muestra de suelo pasa por un sistema de filtro. Las partículas son luego ordenadas by vibración en diferentes tamaños de grano y Distribuidas a los numrosos dispositivos de análisis.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Pequeño predecesor Los predecesores de Curiosity eran mucho mas chicos. El 4 de julio de 1997 el pequeño rover marciano Sojourner dejó sus primeras huellas de neumáticos en la Arena del Planeta Rojo. Era la primera vez que un robotóvil era dejado allí con sus propios Equipmentos, como un espectómetro de rayos x para realizar análisis quickmicos, además de Cámaras ópticas.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Comparative Tamaños Tres generaciones de rover. El mas pequeño es Sojourner. Con sus 10.6 kg, no es mucho mas grande que un automóvil de juguete. Su Máxima velocidad: 1 centímetro by segundo. Chance pesa 185 kg, casi como una silla de ruedas eléctrica. Curiosity, sus 900 kg, es como un auto pequeño. Los dos Más grandes avanzan hasta 5 centímetros by segundo.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Casi cuatro meses de servicio Sojourner avanzó unos 100 metros durante su vida y entregó Información y fotografías hasta el 27 de septiembre de 1997. Esta es una de sus últimas imágenes, tomada nueve dias antes de que la conexión radial se perdiera. Sojourner probablemente murió porque la batería no pudo soportar las gélidas noches marcianas.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Tecnologia de punta Sin la Experiencia de Sojourner, las siguientes tres misiones en Marte hubieran sido impensables. La NASA envió en 2014 dos robot idénticos, Spirit y Opportunity. Spirit logró recorrer 7.7 km en seis años. Robot Este subió montañas, tomó muestras de suelo y sobrevivió al invierno y torna de Arena. Activity represents opportunity.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Muchos refinamientos tecnicos Chance hizo un maratón de 42 kilómetros in 2015 y, a la fecha, ha recorrido mucho thats que Curiosity. Robot Este tiene tres espectrómetros is different from 3D camaras. En ester momento se encuentra en el Valle de la Perseverancia. The robot El mismo, Desués de Más de 13 años de trabajo, ha demostrado ser Kienrante, pues incluso sobrevivió a una torcea de Arena.

Estas son las tareas que tensrá Perseverance en Marte Paisajes marcianos similar to a los terrestres Esta imagen fue obtenida con una de las Cámaras de Curiosity, un rover que -se espera- siga operando unos cinco años Más, e incluso puede ser que mas tiempo. La superficie de Marte no se tan inusual, pues trae a la memoria los desiertos de nuestro propio planeta. Quizás sea tiempo de ir personalmente hasta allá, ¿o mejor dejamos Marte alos robots? Automan: Fabian Schmidt



Last, Steve Guy sent you details about the topic “China publica imágenes a color de la superficie de Marte | Ciencia y Ecología | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “China publica imágenes a color de la superficie de Marte | Ciencia y Ecología | DW” It will help readers to be more interested in “China publica imágenes a color de la superficie de Marte | Ciencia y Ecología | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “China publica imágenes a color de la superficie de Marte | Ciencia y Ecología | DW” posted by on 2022-08-11 09:59:59. Thank you for reading the article at Sguy.Net