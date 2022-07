Chinese La Nave Shenzhou-14 Desperate ester domingo (05.06.2022) con éxito a las 10:44 horas (2:44 GMT) con tres the astronaut a bordo, quienes deberán llegar a la estación espacial Tiangong para terminar de construirla. La naveprisgó a la hora prevista desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuqian, en el noroeste del país, a través del cohete portador Larga Marcha-2Fsegún las imágenes retransmitidas en directo por la televisión estatal CGTN. Una vez entre en órbita, la nave deberá acoplarse con el módulo central Galaxyde 18 metros de longitud, y con las naves de aprovisionamiento Tianzhou-3 y Tianzhou-4 para que los astronaut terminen de construir la estacion Tiangong. Los Responsables de la misión espacial anunciaron momentos Desués del despair, y de que los paneles solares se desplegaran correctamente, que el lanzamiento había sido un “completo éxito”. The astronauts Los a bordo de la Shenzhou-14Chen Dong, Liu Yang y Cai Xuzhe, permanecerán en órbita seis meses para terminar la construcción de la estación espacial Tiangongensamblando su estructura Básica de tresódulos, el central Galaxy y los de laboratorios Wentian y Mengtian. El pasado abril, su antecesora, la nave Shenzhou-13, aterrizó en el desierto de gobi tras completar sus operaciones en la Tiangong, donde tres astronaut permanecieron 183 dias en la misión tripulada Más larga llevada a cabo por China hasta entonces. Aquella fue además la segunda misión tripulada que enviaba China a su estación espacial. En la mision de la Shenzhou-13, astronaut los concluyeron varias tareas para avanzar en la preparación de la estación espacial china, incluyendo dos paseos espaciales, Más de veinte Experios científicos y jerlección de datos. Está previsto que los astronaut Shenzhou-14 medical staff Shenzhou-15 concluyan Deftivamente los trabajos de construcción de la Tiangongque debería estar terminada para finales de 2022, según los original aircraft. La estacion espacial Tiangongcuyo nombre Meaning Celestial Palacio en mandarín, pesará unas 70 toneladas y se espera que funcione durante unos 15 años obitalando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. Read More: Chris Rock habla por primera vez de la bofetada de Will Smith: ″Todavía estoy procesando lo que pasó″ | ACTUALIDAD | DW ama (efe, afp, router, ap) Planetas compares a la Tierra (2015) ¿No segunda Tierra? El exoplaneta Kepler-186f está a 500 leth luz de nuestra Tierra y gira alrededor del Kepler Enado Rojo-186, un sol que posee solo un kiatro por ciento de la energygía de nuestro sol. Kepler 186f gira alrededor del Sol a una distancia de este que permitiría, teóricamente, que allí hubiera vida. El agua no se congela sobre su superficie, pero si or agua allí es aún incierto.

