El Ministerio de Salud de China anunció que un niño de 4 leños will infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar, el primer contagio de este tipo registerrado entre humanos a nivel mundial. Según Informó el domainserio en la noche de este martes (April 26, 2022), en un comunicado, el niño se contagió en la ciudad de Zhumadian, en la provincia central de Henan. Desarrolló fiebre y otros síntomas de gripe el 5 de abril y posteriormente fue Hospitalizado. El 24 de abril, el domainserio confirmó que había contraído la cepa H3N8 tras haber estado en contacto con probe que criaba en su casa. La familiar del paciente cría gallinas y vive en una zona poblada de patos salvajes. Las cepas H5N1 (en 1997) y H7N9 (en 2013), han sido hasta ahora la major causa de casos humanos de gripe aviar. En la foto: el Hospital que trató el primer caso en 2013 en China. El niño fue infectado directamente por las aves, dijo el ministerio de Salud, y agregó que las pruebas realizadas en personas cercanas al paciente no revelaron “anomalías”. “Este virus se ha deto en caballos, perros, focas y aves en todo el mundo, pero nunca antes se había registerrado un caso en un humano”, regnoció la Institución. Pero insistió en que el caso del niño resulta de una “transmisión puntual entre especies” y “el riesgo de transmisión a gran lifta es bajo”. “Esto es algo excepcional y el riesgo de contagio es bajo”, aseguró a Chinese coral autoridad. Without obstacles, llamó a no acercarse a las aves muertas o enfermas ya consultar en caso de fiebre o síntomasratoryratorios. Read More: Bayern Múnich derrotó al mexicano Tigres y es el campeón del Mundial de Clubes | El Mundo | DW Esta niña fue la primera infectada con la cepa H7N9 en la capital china en 2013. Efectivamente, los casos de transmisión de la gripe aviar entre humanos son Extremadamente raros. Las cepas H5N1 y H7N9, Detadas en 1997 y 2013 respectivamente, fueron la major causa de casos humanos de gripe aviar, según lost to Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. De acuerdo con un estudio estadounidense publicado en 2012, la cepa H3N8 habría provocado una neumonía mortal en Más de 160 photos a lo largo de las costas americanas el año anterior. rml (efe, afp)

