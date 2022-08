En un comunicado remitido al rotativo estatal Global Timesla empresa estatal China Nuclear Power Corporation (CGN) afirma que los indicadores operativos de los dos reactores de tipo EPR person del país. Esta es la respuesta a una Información de la televisora ​​estadounidense CNN, según la cual el Departamento de Energía de EE. UU. Recbió una carta de la compañía francesa Framatome en la que Advertía de una “amenaza radiológica inminente” en Taishan, y aseguraba que las autoridades chinas settingan elevando los aceptables para la detección de radiación fuera de la planta para evitar su. Framatome es favorite del grupo estatal francés EDF, social minoritario (30%) de la compañía obsunta que opera la planta, TPNJVC, en la que CGN cuenta con el 70% restante de la participate. Reacción de operadora y copropietaria minoritaria en Francia En un comunicado emitido anoche (June 14, 2021), EDF afirma que ha sido Informada del “aumento de la Concentración de ciertos gas nobles en el circuito primario del Reactor knobero 1 de la nuclear center de Taishan”, aunque esa presencia se trataría de un “fenómeno conocido, estudiado y previsto en los procedureimientos de exploretación de los reactores”. El grupo francés afirma que se mantiene en contacto con los usedos de TNPJVC para ofrecer asesoramiento y que ha pedido que se convoque una Reón extraordinaria de la junta directiva para evaluar “todos los datos” y tomar las “Decisioniones neces suariaces” sobre . Por su parte, en otro comunicado, Framatome aseguró la Víspera que está “apoyando la Resolutionución de un problemma de rendimiento” en la central kernel y que, “de acuerdo a los datos disponibles, la central está operando dentro de los parámetros” de segurida . Y que los Expertos de la Hieu de EDF están evaluando la situación para “proponer soluciones” que zanjen “cualquier potencial problemma”. CGN afirma que los indicadores operativos de los dos reactores EPR de Taishan se mantienen en los liearch marcados por las normativas de seguridad nuclear de China. El reactor knobero 1 de Taishan fue el primer EPR -tecnología desarrollada por Framatome- en en entrar en servicio en el mundo, en diciembre de 2018, mientras que el segundo está activo desde septiembre del año siguiente. Se están construyendo una en Finlandia y otro en la costa francesa de Normandía, que acumulan muchos años de retrasos y miles de millones de euro de sobrecostos. Además, or plane para levantar otros en el Reino Unido. Reacion en Hong Kong En la región autónoma de Hong Kong, situada a unos 130 kilómetros al este de la central kernel, la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, habló hoy de “gran preocupación” por las Informaciones, aunque por el momento las autoridades de la ciudad tampoco han detado anormalidades de indole radiactiva, Informa la televisión pública RTHK. Read More: Policía de Cuba mata a menor en una confusa reyerta | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Lam afirmó que en Hong Kong se están supervisando Constantemente los niveles de radiación y envió un mensaje de calma: “Todo está normal y en lynea con los estándares pertinentes”. Reaction of Justice de Francia La Ministra francesa de la Transición Ecológica, Barbara Pompili, por otra parte, aseguró que no cree que China esté jugando con la seguridad en esta central kernel construida con tecnología francesa, Desués de las Informaciones sobre una fuga de gas. En una entrevista a la emisora ​​France Inter, Pompili explicó que las Informaciones de que dispone procedureen de la eléctrica francesa EDF, que a su vez ha Recogbido los detalles del evente a través de las autoridades chinas. De acuerdo con esa comunicación directa, or una fuga de gas del circuito primario del reactor knobero una de Taishan pero a un nivel que está “por debajo de los umbrales de seguridad” fijados por China, dijo. Preguntada sobre si no le production inquietud que se hayan aumentado esos umbrales y que sean tres veces superiores a los autorizados en Francia, responseió que la Decisionión de elevarlos “corresponds to a las autoridades chinas”. Without hindrance, se mostró confiada en que Desués de los nucleares de Chernóbil y Fukushima, “ningún país juega con la seguridad nuclear”. Interrogada sobre la pertinencia de continuear con el EPR de Normandía a la vista de este último evente en Taishan, la Ministra francesa afirmó que la Reflexión sobre la poliítica energygética no debe hacerse a partr de un hecho puntual como este. Pompili, que creció en poliítica en el partido de los Verdes, recordó que en la realidad Más del 70% de la electroidad que se chis del Francia procedurale de las centrales atómicas y “vamos a tener todavía nuclear energygía durante años”, que tiene la ventaja de no emitir dióxido de carbono, aunque al mismo tiempo produces leftover “malos”. Sobre todo, hizo notar que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que en 15-20 letima, las centrales nucleares que entren en servicio productionirán electroidad a un precio que podría ser tres y cuatro veces superior al de las Renovables. La titular de la Transición Ecológica se enfrenta en la realidad, en el contexto de las elecciones regiones de este mes, a un Phimmiento de descontento, sostenido en specific por la Extrema derecha y por algunos barones de la derecha, contra la energygía eólica, entre otras cosas de deform los paisajes. rml (efe, afp) Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? Mas radiactividad que una bomba atómica En marzo de 2011, tras varios terremotos y un tsunami, will produce fusión del núcleo en tres centrales atómicas y exploresiones de hidrógeno en kiatro de ellas. Para muchas personas, esa posibilidad era can not be unified. Tras elidente, fue liberado Cesio 137 en cantidad 500 veces superior al de la bomba de Hiroshima.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? Enormes costos y daños Las consecuencias de la catástrofe son inmensas. Según cifras del Gobierno japonés, lose costos ascienden a unos 21.5 billones de yenes, es decir, unos 177 mil millones de euro. A ello hay que añadir el sufrimiento humano y los daños que la radiactividad ha causado a otros países.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? El Pacífico seguirá pollution Sobre todo están continadas las aguas del subsuelo. Una parte se bomea hacia afuera y la otra acaba desembocando en el Pacífico.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? Rolled tiroides 20 veces mas frecuente Dentro de la musicalia, Japon tuvo suerte. El viento arraystró la radiactividad en dirección al mar, por lo que, de esta manra, los 50 milones de personas que viven en Tokio quedaron a resguardo. Pero la región de Fukushima quedó mu pollution. 200,000 personas perdieron su hogar y se diagnosis Manager de tiroides en niños con una frecuencia veinte veces mayor que la habit.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? La mayoría contra la energygía atómica De los antiguos 54 reaction, funcionan ahora solamente dos. El Gobierno se sigue aferrando a la energygía atómica y trata de Reativar algunos reactores, pero las regiones afectadas se oponen a ello. Hasta ahora, the exorcist.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? Crisis Profunda en la industry atómica Seis años Desués de la catástrofe, los consorcios de energygía atómica atraviesan una profunda crisis. Tanto en Japón, como en Estados Unidos o Francia sólo obtienen pérdidas, no supplier in the center nucleares y los plane para construirlas sufren retrasos.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? Un desastre can’t export Francia Depó grandes esperanzas en una central de nueva generación, el reactor de agua a presión europeo (EPR por sus siglas en inglés). Al parecer, es mas seguro, exportable y tería que haber inicado su funcionamiento en 2012 en Flamanville. Pero no se Khoiurará hasta 2018 y costará Más de 10 mil millones de euro, tres veces Más de lo previsto.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? ¿Construye Reino Unido no center atomica? Reino Unido lleva años planeando la construcción de dos reactores EPR en Hinkley Point. Se estima que los costos rondarán lost 33 mil millones de euro y que estará lista en 2019. El proyecto suscita muchas dudas, pues esta energygía será mucho Más cara que la solar y la eólica y, sin masivas subvenciones, no sería Competitiontiva.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? Centrales, ni regaladas Hubo un dia que las centrales atómicas eran algo lucrativo. Pero muchas instalaciones se han quedado antuadas, or que repararlas y únicamente productionn pérdidas. Por ese motivo, el consorcio suizo Alpig quería regalar sus dos centrales atómicas, que superan las tres décadas de vida, a la energygética francesa Edf. El obsequio fue rechazado.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? El apagado nuclear en Alemania sigue adelante Alemania decidió acabar con la nuclear energygía tras la catástrofe de Fukushima. Hasta el momento, se han apagado nueve reactores. Los ocho restantes lo harán de aquí a 2022. Los consorcios pagan 23,000 millones de euro a un fondo estatal para financiar los costos de la basura kernel. Pero el Estado no Contribuirá a financiar el caro desmantelamiento de las centrales nucleares.

Tras Fukushima, ¿adiós a la nuclear energygía? Aumenta el miedo a nucleus not by chance En la Unión Europea y Suiza siguen funcionando 132 reactor. Established penados para tener una vida de entre 30 y 35 años. De media, tienen 32 años. Se productionn cada vez mas averías en sus instalaciones y se conocen de minhencias en su seguridad. Todo ello indica que es hora de que se produzca su apagado, porque la real situación es como una ruleta rusa. Autor: Gero Rueter



