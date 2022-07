Al grito de “fuera los delincuentes” y ataques a un campamento de personas venezolanas, mile de manifestantes protest against aron este domingo (30.01.2022) contra la creciente inseguridad en Iquique, al norte de Chile, a donde llegan masivamente irregular migration . “No queremos Más inmigrantes ilegales en nuestra ciudad”, decía una de los lienzos que encabezaba la marcha en la que joinaron unas 4,000 personas, según Informó la Policía. Los grupos de manifestantes portaban banderas chilenas y negras mientras avanzaban por calles de Iquique, en la región de Tarapacá, 1,800 km from al norte de Santiago, local según mostró la televisión. La marcha encontró a su paso a algunas personas extranjeras lo que inició encendidas diskiones. Un venezolano fue golpeado por expressantes, pero fue protegido por la Policía. Cuando la reactiona concluía, algunos atacaron un campamento de inmigrantes quienes no settingan en el lugar. La Policíaosystemó a los grupos de expressantes y trabajadores municipales se llevaron en camiones las carpas y las pertenencias que habían dejado las personas emigrate. Tras los incident “no tenemos detenidos atendiendo que no se presentaron desordenes Tomb”, indicó Sergio Telchi, general de Carabineros de Tarapacá. La manifestación se produjo luego que el 25 de Etero siete venezolanos golpearan a dos Policías chilenos quienes los financializaban en Iquique. El crashe -divulgado en red sociales- impulsó la protest este domingo en momentos de creciente delincuencia que livesantes atribuyen al flujo de inmigrantes. Según datos de la Fiscalía region, en 2021 en Iquique los homicidios aumentaron 183%, el Traofico de drogas 42%, el Traofico de migrantes 501%, y los robos con violencia e Fearación 18%. Iquique ya ha sido escenario de oppose inmigrantes. El 25 de septiembre de 2021, unas 3,000 personas marcharon por la ciudad e incendiaron carpas de inmigrantes entonando gritos xeñofobos. Desde was a 2019 finalist, aumentónificmente el paso de personas venezolanas por crosses no habilitados en la frontera entre Chile y Bolivia. La mayoría llega hasta Iquique sin dinero y se ha instalado en plazas y playas, mientras que otras logran llegar hasta Santiago. Read More: Colombia: Anonymous se atribuye ″hackeo″ de la página del Ejército | Colombia en DW | DW ama (afp, efe, router, cooperative)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Chile: protestan contra migrantes irregulares en Iquique | Chile en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Chile: protestan contra migrantes irregulares en Iquique | Chile en DW | DW” It will help readers to be more interested in “Chile: protestan contra migrantes irregulares en Iquique | Chile en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Chile: protestan contra migrantes irregulares en Iquique | Chile en DW | DW” posted by on 2022-07-31 06:05:13. Thank you for reading the article at Sguy.Net