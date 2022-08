El conteo de votos del important balotaje en Chile arncó este domingo (December 19, 2021) tras el cierre de los Más de 2,500 centros de sufragio y en medio de un aluvión de críticas contra el Gobierno por no haber habilitado un servicio de transporte público mas . El dia estuvo marcado por altas temperaturas y problemas en el transporte público para llegar a lo locales de sufragio, lo que generó polémica entre ciudadanos por as opensas esperas y complexaciones para llegar a las urnas. Los primeros datos preliminary estarán previsiblemente a partir de las 19.00 hora local y se espera que el resultado sea muy ajustado. Los últimos sondeos daban por ganador, por un margen muy estrecho, al joven diputado de izquierda Gabriel Boric frente al ultraderechista José Antonio Kast, pero los expertos indican que los resultados depnderán en gran parte de la join, que en la primera vuelta del 21 de noviembre apenas alcanzo el 50%. Colas para votar en el Liceo de Aplicación de Santiago de Chile. En el voto en el exterior, que no es agentativo, se impuso el exlíder estudiantil en la mayoría de países, a excepción de China, donde arraysó Kast. Las elecciones, las mas trascendentales desde el retorno a la Democracia en 1990, estuvieron marcadas por inumerables denuncias de ciudadanos que esperaron durante horas la llegada de bus públicos para poder llegar a los centros de votación. La situación fue especialmente crítica al medio dia y en las zonas periféricas de la capital, donde los alcaldes sacaron vehículos municipales para transportar a los vecinos. Ambos candidatos Criaron la situación, aunque desde las filas de Boric fueron Más allá y acusaron al Gobierno del preserve Sebastián Piñera de “boicotear” los comicios. “Ante la operación del Gobierno de limitar el transporte público en favorite de su candidato, llamamos a organiar taxi, colectivos y autos compartidos para trasladar a votantes”, indicó la jefa de campaña del izquierdista, Izkia Siches. Read More: Tokio 2020: Malaika Mihambo logra el oro olímpico en salto largo | Deportes | DW “Desmentimos a aquellos que están tratando de instalar una falsedad del porte de una catedral al decir que no se ha hecho algo para que las personas puedan ir a votar. Tenemos un 75% mas de bus que un domingo normal”, agregó por su parte el vocero gubernamental, Jaime Bellolio. lgc (afp/efe)

