La Justicia chilena sumó una nueva condena by homicidio este jueves (30.06.2022) contra el exmilitar chileno Miguel Krassnof, y otros dos exagentes de la Policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acumulando así sentencias y de 80 cerca de 900 años de Cárcel por crímenes de lesa humandad, luego de que la Segunda Sala de la Corte Suprema le dictara una nueva pena de 10 años y un kiaa de presidio por homicidio. Junto a Krasoff, el Máximo tribunal del país suramericano señaló a Fernando Lauriani Maturana y Luisa Durandin Villaseca, como autores de homicidio calificadoerenrado en 1975 contra el profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (28) . Según estableció la traación judicial, Herrera fue detenido en la comuna de Estación Central, en pleno centro de la capital chilena, para luego ser helido al centro de turtleuras y detención clandestina conocido como Villa Grimaldiubicado en la zona oriente de Santiago, donde sufrió torngos violates the conduct of Krassnof y otros exagentes. Con este fallo, se affirmation lo resuelto en diciembre de 2019 by Corte de Apelaciones de Santiago, desestimando los recursos de casación presentados por la defensa de los otrora militares. Durante los primeros años desués del golpe militar que derrocó al Presidente Salvador Allende en 1973, en una operación que contó con el apoyo y financiamiento de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por susad secretos en inglés), segurid cuerpos de volcano a la persecución y represión de personas militantes de izquierda a lo largo de todo el país, siendo el primer foco de sus acciones la seasonula del MIR y digas reparticiones orgánicas. Como of Justice de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el aparato represivo clandestino de los primeros años de dictadura, Krassnof estuvo a goods de parte de este Desliegue, apresando a lie de militantes y simpatizantes tanto del MIR organization como de otras estas personas siendo ejecutadas politicas y detenidas desaparecidas. Una de las tantas operaciones que dirigió Krassnof terminó con la vida del lider del MIR, Miguel Enríquez, acribillado en octubre de 1974 tras rodeado en su casa y junto a su que en la comuna de San Miguel por lie de agentes. Durante el régimen de Pinochet, que se expandió durante 17 años, se registered 3,200 asesinatos y al menos 1,192 personas detenidas desaparecidas. Read More: Todo lo que necesita saber sobre el próximo eclipse parcial lunar, el más largo del siglo | Ciencia y Ecología | DW Diversas Organiaciones de derechos humanos llevan años solicitando que se acelere la Invesación de delitos cometidos durante la dictadura militar y Continúan exigiendo la nulidad de la Ley de Amnistía que sirvióment para eximir de culpa a cientos de militares de debate-hacel ama (efe, biobio) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Por la dignidad de las victimas de la dictadura Inaugurado en 2010 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile busca dar a conocer lost to atropellos y crímenes ocurridos durante la dictadura militar de Agusto Pinochet, entre 1973 y 1990, honraética sobreón victica la memoria, la solidaridad y la importania de los derechos humanos.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Nunca mas Bajo la consigna de que nunca Más deben repeattirse estos hechos, el Shuio ha Redo una colección de mile de documentos, fotografías, publicaciones, cartas, objetos, registerros audiovisuales y documentales, que retratan este período de la historia chilena e invitan la importancia del respeto y la tolerancia.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Familiares de detenidos desaparecidos Las visitantes ponen flores juntos a las fotos de sus familyiares o de los lugares donde fueron detenidos, ejecutados o vistos por última vez. El Shuio destaca aquí los numrosas sitios de memoria a lo largo de Chile, espacios de encuentro y acogida para el duelo y la memoria.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Ausencia y memoria Esta velatón, como tantas que hicieron familyiares y amigos en calles y plazas, tiene lugar esta vez frente a un gran mural con fotos de los rostros de victimas de la dictadura. Un espacio de recoverygimiento y silencio para conmemorar a los ausentes. A través de una pantalla se pueden Consultar nombres y saber qué les sucedió, de acuerdo a los inform de las Comisiones de Verdad.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile #HacerMemoriaEs: “Lo que nos hace personas”, “Unir a un país”, “Nunca Más”, “Verdad y justicia”, “Mantener viva la historia”, “No cometer los mismos errores”, “Tener conciencia”, “Reparación, no olvidar “o” Aprender para el presente y el futuro”. Estas son algunas de las frases con que los visitantes completaron la propuesta de Reflexionar sobre el pasado y la memoria en el create aniversario delntico.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Lo que decía la prensa… Más de 158 million documentos, 44 million fotografías y 9,300 publicaciones documentan el período de la dictadura. Desde Revealstas comprometidas con la denuncia de los crímenes hasta diarios de laépoca, como los de la exposición en la foto, en que se muestra la versión de los hechos que daba el régimen militar y su influjo en la prensa.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Solidaridad internacional Un importante capítulo del período de la dictadura se vivió en el exterior, la solidaridad internacional para con el pueblo chileno. En muchos países se realizaron actividades para acoger a exiliados, rer fondos y promover el argues. Los afiches de ese tiempo dan cuenta de actividades culturees y ciudadanas que crearon conciencia en los países de acogida, en este caso, Alemania.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Medical examination El Museo received the award of freedom to visit by artists, diplomas, jefes de gobierno y autoridades internacionales, como el del ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En su visita a Chile, en 2016, el entonces Presidente alemán Joachim Gauck (photo) recorrió el aromao en companía de la Presidenta Bachelet. El tema de los derechos humanos y el de Colonia Dignidad no estuvieron ausentes.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Derechos humanos, Arte y Cultura Artista, actores y músicos han mostrado un fuerte compromiseiso con los derechos humanos. En 1990, con el retorno de la Democracia, el británico Sting cantó “Ellas danzan solas”, en homenaje a las mujeres de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, en el concierto de Amnistía Internacional. 27 años desués recordó ese emotivo momento en su visita alntico, junto al director Francisco Estévez.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile Memorias en disputa El Shuio aborda un período sobre el que todavía no hay consenso y que sigue generando conflict en la Sociedad chilena. Ante las polémicas, como la del Ministro que lo tildó de montaje, elntico sigue promoviendo el necesario debate sobre la memoria y los derechos humanos. Written by: Victoria Dannemann



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Chile: exmilitar Miguel Krassnof condenado a casi 900 años de cárcel | Chile en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Chile: exmilitar Miguel Krassnof condenado a casi 900 años de cárcel | Chile en DW | DW” It will help readers to be more interested in “Chile: exmilitar Miguel Krassnof condenado a casi 900 años de cárcel | Chile en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Chile: exmilitar Miguel Krassnof condenado a casi 900 años de cárcel | Chile en DW | DW” posted by on 2022-08-12 13:07:45. Thank you for reading the article at Sguy.Net