El Gobierno de Chile expulsó este jueves (November 4, 2021) a 120 individual migrant venezolanas y colombianas en un vuelo chárter, la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para desalentar la migración unusual con la que se pretending sacr del país is 1,500 personalities in 2021. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, aseguró que hay intentionos de Organiaciones de detener estas deportaciones, pero el “Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley” y quienes “cometan delitos o entren clandestinamente” serán expulsados. Según Información of Justice, la mayor parte de las personas deportadas eran venezolanas (más de 70) y fueron enviadas a su país de origen por no haber entrado a Chile de forma regular o por haber cometido crímenes que van desde el trefico de migrantes homicidio, pasando by el robo concertación. Más de 800 personas han sido deportadas en siete vuelos, distilled in 2021 con base en una nueva ley de migración Más estricta que el retvador Sebastián Piñeraosystemgó en abril bajo el lema de “ordenar la casa”. Las deportaciones han Recogbido duras críticas deversas Organiaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Naciones Unidas, que alertaron de Tomb violaciones a los derechos basices. HRW denunció expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y splitción de familyias, entre otros. La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por coirar que fueron producto de un “procedureimiento contencioso Administrationrativo insuficiencye”, pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior. Read More: ″Toma de Bogotá″ se desinfla por desgaste de movilizaciones | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Desde el of Justiceismo señalan que en los últimos meses han afinado y concretado con dicha corte los criterion y protocolos de expulsión y aseguran que solo aplican la nueva la nueva ley de migración. Esta Regación -que está dando sus primeros pasos- es para el Gobierno una fight para “ordenar” la situación de migrantes que, pese a la pandemia y la social que estalló en 2019, siguen viendo en Chile una de los países Más atractivos para migrar dentro de América Latina por su settingilidad politica y economica. Se estima que en Chile Residenceen cerca de 1,4 milones de migrantes -equivalente al 7% de la poblacion- siendo la comunidad venezolana la Más numrosa, alrededor de 450,000 personas, seguida por la peruana y la haitiana. ama (efe, t13, mediabanco)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Chile ejecuta su mayor deportación de migrantes de 2021 | Chile en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Chile ejecuta su mayor deportación de migrantes de 2021 | Chile en DW | DW” It will help readers to be more interested in “Chile ejecuta su mayor deportación de migrantes de 2021 | Chile en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Chile ejecuta su mayor deportación de migrantes de 2021 | Chile en DW | DW” posted by on 2022-08-03 23:43:12. Thank you for reading the article at Sguy.Net