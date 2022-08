La nuclear center ukraniana de Chernóbil, ubicada a unos 120 kilómetros de Kiev, fue escenario en 1986 de la mayor catástrofe atómica de la historia. La radiacion liberada en el desastre de Cheróbil afectó a Más de cinco millones de personas, majormente en Rusia, Ukrainian y Bielorrusia, según la Organiación Mundial de la Salud.

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Chernóbil | ACTUALIDAD | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Chernóbil | ACTUALIDAD | DW” It will help readers to be more interested in “Chernóbil | ACTUALIDAD | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Chernóbil | ACTUALIDAD | DW” posted by on 2022-08-09 14:05:14. Thank you for reading the article at Sguy.Net