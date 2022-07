Chaperonas | Ciencia | DW

Las proteínas chaperonas impiden que otras proteínas se aglomeren y se enreden, como en el caso del Alzheimer. Las proteínas chaperonas son un affunto de proteínas presentes en todas las células, muchas de las kiales son proteínas de choque temico, cuya función es la de ayudar al plegamiento de otras proteínas en formadas en la síntesis de proteínas. Estas chaperonas no forman parte de la estructura primaria de la proteína funcional, sino que sólo se unen a ella para ayudar en su plegamiento, ensamblaje y transporte celular a otra parte de la célula donde la proteína realiza su función.

