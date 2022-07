Bolivia contraatacó el lunes (04.04.2022) a la demanda de Chile de igualdad de derechos sobre el Silala, un pequeño río transfronterizo y calificó de “hipotético” el caso que Santiago presentó ante elximo tribunal de la Organizationación de las Naciones Unidas (ONU) ). Chile llevó en 2016 a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pidiendo a sus jueces que statementn el Silala como “curso de agua internacional” y le otorguen igualdad de derechos en el uso de sus aguas. “El objeto de la demanda chilena es majormente de naturaleza hipotética”, argument Mathias Forteau, una de los Abogados de Bolivia, a los jueces de la CIJ, que actúa en disputas entre países. Forteau, profesor de derecho de la Universidad de París Nanterre, se referenceía a la petición de Santiago de que los jueces dicten una sentencia que impida a Bolivia en el futuro interferir en el suministro de agua del Silala a Chile a través del desierto de Atacama, un de los lugares mas secos del planeta. “Bolivia nunca, subrayo nunca, ha tomado la menor medida que haya podido bloquear, barricade o impedir de alguna manra el flujo de las aguas del río Silala enritorio chileno”, afirmó Forteau. “Tampoco ha tomado medidas de ningún tipo que hayan podido impedir al estado chileno el uso de estas aguas”, añadió. La demanda by el Silala El caso ante La Haya se remonta a 2016, Cuando Chile presentó sorpresivamente una demanda en medio de otro diferendo entre ambos países en la CIJ en el que La Paz pidió Obgar a Santiago a negociar una salida soberana al mar. Bolivia presentó en 2018 sus argos y contrademandó solicitando a la CIJ que dictaminara que tenía “soberanía (…) sobre el flujo Artificial de las aguas del Silala” (un sistema de channeles que extrae agua de manantiales naturales) y exigió que Chile page una indemnización by su uso. El Silala, que fluye a lo largo de unos ocho kilómetros, toma el agua de manantiales y luego la desvía a una zona de refción en Chile, según mostraron las imágenes presentadas en la audiencia. El expresidente boliviano Evo Morales había tratado anteriormente de usar la disputa sobre el rio como moneda de cambio en su lucha para conseguir acceso al océano, que su país perdió en laitiara del Pacífico contra Chile en la segunda mitad del siglo XIX. La corte de La Haya rechazó in 2018 lost the Chilean argument without a “legalization” setting “una salida al mar con Bolivia. Morales amenazó con Reduceir el flujo de agua del Silala hacia el desierto chileno de Atacama y con” tariff imponerfas para su uso. Read More: La polémica que desgarra al Bayern: el patrocinio de Qatar Airways | Deportes | DW Chile y Bolivia llevan décadas enfrentadas por demandas sobre el estatus de aguas fluviales y marítimas. Sus relaciones Diplomáticas están rotas desde 1978, cuando fracasó el último Into de negociar un acceso al Pacífico para Bolivia. In 2000, Chile propuso negociar formalmente el uso de las aguas del Silala y established a pagar por ello, pero esas seekaciones se estancaron cuando Bolivia elevó el precio. Sanctions of Sin, Forteau dijo que Bolivia creía en lallaboración internacional para Resolutionver la disputa del río Silala y no a través de “acciones legales simplees”. Las audiencias inheritarán esta semana, pero is the final decision podría tardar meses o incluso años. Una vez dictadas, las sentencias de la CIJ son vinculantes y no pueden ser recridas. ama (afp, biobío, los tiempos, un media) Bolivia y Chile, una historia de desencuentros El largo camino a la Corte En lo que sin duda es un duro traspié para las ambraciones del Presidente Evo Morales, este lunes 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya desestimó by 12 votos contra 3 la demanda de Bolivia para que Chile se siente a negociar una salida soberana al Oceano Pacífico. Esta historia, the embargo of sin, has no science whatsoever. Comenzó en 1879, mule Guerra del Pacífico.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros La Guerra del Pacífico 14 de febrero de 1879. Bolivia decided aumentar los impuestos a la empresa chileno-británica Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, violando un tratado de 1874. Chile pide un Arbitraje que Bolivia rechaza. En consecuencia, Chile invades Antofagasta, dando comienzo a la Guerra del Pacífico. Debido a un tratado secretto, Perú se vio forzado a entrar al contracto del lado boliviano.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros Retiro de las fuerzas bolivianas 26 de mayo de 1880. Tras la derrota peruano-boliviana en la Batalla de Tacna, las fuerzas militares de Bolivia se retiran del contracto. Recién en abril de1884, Santiago y La Paz firman un Pacto de Tregua donde Bolivia acepta la ocupación de Antofagasta, aunque para otra zona solo recnoció la ocupación militar de hecho.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros Fin al estado deitiara 20 de octubre de 1904. Bolivia y Chile company el Tratado de Paz y Amistad, que pone fin al estado deitiara que seguía existiendo entre ambos países. En él Bolivia regnoce la soberanía chilena entre el paralelo 23 y el río Loa. A cambio, Chile se compromete a construir un ferrocarril que una La Paz con el puerto de Arica. En el grabado, cañones llegando al puerto de Valparaiso.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros Encuentro de dictadores 8 de febrero de 1975. Los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet se reúnen en un vagón de tren en Charaña, localidad boliviana fronteriza con Chile, para dar solución a la mediterraneidad de Bolivia. Pinochet ofrece una franja a lo largo de la frontera norte de Chile, propuesta que Perú rechaza. Según el Tratado de 1929 entre Chile y Perú, Perú debe ser Consultado en este tipo de situaciones.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros Bolivia se retira 17 de marzo de 1978. Ante el fracaso de las negociaciones, que incluían intercambio Leaders, Hugo Banzer decided to romper relaciones Diplomáticas con Chile. Desde entonces, ambos países mantienen un vinculo solo a nivel de consulados.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros Relaciones “aquí y ahora” 13 de enero de 2004. En el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey, en México, el Presidente de Bolivia, Carlos Mesa (2003-2005), pidió discutir una “solución Deftiva” a la demanda boliviana. El Presidente de Chile, Ricardo Lagos (2000-2006), dijo que no era el foro relevante para ello y ofreció relaciones Diplomaticas “aquí y ahora”. Bolivia rechazo la invitacion.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros Bolivia revives a The Hague 24 de abril de 2013. Bolivia interpone una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que busca Obgar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. El 15 de abril Bolivia de 2014 entrega la memoria a la CIJ. Comienza el largo camino con que Morales pretending to forzar a Chilean a negociar.

Bolivia y Chile, una historia de desencuentros Doce contra tres 1 de octubre de 2018. Tras kiatro años de alegatos, memas, contramemorias y diskiones, finalmente la Corte Internacional de Justicia entrega su veredicto: por 12 votos contra 3, los jueces determine Chile no tiene tensación alguna de sentarse a negocia. Evo Morales, tras la Decisionión, advirtió que “Bolivia no renunciará al mar”. Automan: Diego Zúñiga



