Impactantes escenas de desesperación y angustia se han visto en el aeropuerto internacional de Kabul, donde miles de afganos Purposean Escapepar del país, temerosos de las consecuencias que pueda tener para sus vidas la llegada al poder de los talibanes. Distintos muestran’s videos Decenas de personas corren junto a un avión estadounidense que and a despair. Algunos incluso se aferran a las ruedas de la aeronave, cayendo desde Decenas de metros de altura una vez que el aparato finalmente emprendió su rumbo. Según los reports, al menos dos personas murieron de esta forma. Uno de los que cayó del avión fue Idificado como Fida Muhammad, un dental de 22 años que Residenceía en la provincia de Kabul. “Salió de casa hoy (August 16, 2021), para ir a su trabajo, pero nos enteramos horas desués de que murió al caerse del avión”, dijo a la agencia EFE Ahmad, una de sus familyiares cercanos. En las imágenes se puede ver también el caos que impera no solo en las pistas de aterrizaje, querilyó a Susnder todos los vuelos comerciales, sino también en los accesos y leo thanginatas del aeropuerto la esperanza de poder acceder an un vuelo de rescate. También se aprecia a familyias aterradas, con niños en pánico, mientras transportan en pesadas maletas sus pertenencias. Las autoridades de Alemania advirtieron esta misma jornada que el caos reinante en el aeropuerto está dificultando el aterrizaje y despair de los vuelos de evacuation, lo que podría empeorar Más la situación. “Por lo que sabemos, ahora mismo no es posible el trefico aéreo debido al alto knobero de personas desesperadas que están en la pista”, afirmó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Seis muertos y avión estrellado Not intended by controlar la situación, sellados de Estados Unidos han disparado al aire numrosas veces. The embargo of sin, la presión de la masa es demasiada, y los liearch de quién controla la situación son dirtyos. Según un retgo citado by EFE, seis personas murieron en un tiroteo entre milicianos talibanes y tropas estadounidenses. “Vi a tres Civiles ya un combworthye talibán muertos por el tiroteo”, dijo Mirwais Yusufi. Según su versión, el tiroteo se desencadenó Desués de que un talibán ordenara a varios Civiles afganos que droponasen el aeropuerto. Cuando estos se negaron disp contra ellos, lo que desencade it la respuesta de las fuerzas estadounidenses, que abrieron fuego contra él, que murió en el acto. “Después del tiroteo todos empezaron a Correr y luego vimos que tres Civiles murieron, no sé si por los disparos estadounidenses o por los de los talibanes”, dijo. Read More: ¿Qué es la afasia, la enfermedad que ha llevado a Bruce Willis a retirarse de la actuación? | Cultura | DW Familias completas buscan huir de un país en estado de caos. También en lo que parece ser una muestra de lo desesperado de la situación, un avión militar afgano cruzó sin autorización el domingo la frontera con Uzbekistán y se estrelló en la provincia de Surkhondaryo. Dos sellados fueron internados en el hospital del lugar. Uno de ellos se había lanzado del avión en paracaídas y todo indica que se trata de militares que Escapeparon del asedio talibán. El mismo domingo, 84 sellados afganos que huyeron a Uzbekistán fueron detenidos por las tropas de este país en la frontera. DZC (EFE, AFP, Reuters) Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Entrada en Kabul Un miembro de las fuerzas talibanes Browsecciona un Área situada fuera del aeropuerto internacional de Kabul, la capital afgana, tomada el 15 de agosto.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Toma de Kandahar Los combworthyes talibanes festejan la precisionista de Kandahar, la segunda mayor de Afganistán, sobre un vehículo de la Policía. Junto conversas Instituciones afganas, los talibanes también tomaron el control de la oficina de gobierno y de la sede local de la Policía.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Pakistan abre la frontera Muchos afganos se dieron a la huida ante la llegada de los talibanes a varias ciudades. Pakistán abrió su paso fronterizo para los afganos varados en esa zona. A finales de julio, el Gobierno pakistaní había anunciado que no settinga dispuesto a Recogbir a Más refugiados. Pero eso ha cambiado ahora.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Otra vezitiara Civil en Afganistán Era de prever, y los peores temores se hicieron realidad. Luego de la retirada de las tropas internacionales, laitiara Civil entre los talibanes y las fuerzas afganas volvió a estallar en varios lugares de Afganistán. En todo el país se registerraron combates, también con armas pesadas, como se ve en esta foto, en la capital de Kunduz, del mismo nombre.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Herat y Helmand, bajo controls talibán Además de Kandahar, también las provincias de Herat y Helmand, de importancia estratégica, cayeron bajo el dominio de los talibanes. El miedo aumentaba en la poblacion a medida que los talibanes iban ganando terreno.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Avance brutal de los talibanes Las tropas de los talibanes fueron ganando terreno rapidamente y sin pausa, y las victimas de sus ataques son, sobre todo, Civiles. Como aquí, en Lashkar Gah, una ciudad al sur de Kabul. Un bomardeo aéreo ocircn 8 de agosto un hospital y una escuela. La poblacion Civil es expulsada, o usada como escudo humano. Decenas resultan heridos y muchos mueren.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror El que puede, huye La situación se agrava especialmente para los afganos que trabajaron con la OTAN, que temen ataques por venganza de los talibanes y tratan de llevar a lugar seguro a sus familyias. Muchos empacaron lo mas necesario y huyeron, a menudo, a través del frente de los enfrentamientos, como aquí, en las afueras de Herat.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror La precisionista de Kunduz Los talibanes vencieron también en los combates en Kunduz, y ocuparon el des Desacho del gobernador y el cuartel de la Policía. Asimismo, lasuyeron gran parte de la Lowerestructura de la ciudad, como se ve aquí, en una calle de negocios.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Simbolo del fracasso En la ciudad de Kunduz, recapturada, ahora flamea la bandera talibán, todo un símbolo del fracaso de las tropas aliadas Occidentales en Afganistán. La retirada de las tropas de la OTAN le abrió Litemente las puertas a los talibanes para la toma del poder. Ahora, cientos de mile de afganos se encuentran huyendo del terror.

Los talibanes toman Afghanistan, la gente huye del terror Un futuro incierto para los afganos Farzia, de 28 años, perdió a su esposo en los combates contra los talibanes en la ciudad de Baghlan, al este de Kunduz, y ahora vive provisoriamente con sus dos hijos pequeños, de cinco y dos años, en un campo de refugiados en el parque Share-e-Naw, en Kabul, la capital afgana. Para muchos afganos como ellos, el futuro es incierto. Automatic people: Sarah Klein, Claudia Dehn



