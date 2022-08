Canadianá anunció el lunes (March 28, 2022) el inicio de negociaciones con el Fabricante aeronáutico estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de 88 aviones de combate de at generación F-35, que reemplazarán su flota de CF-18. El Ministerio de Defensa dijo que la compra de las 88 unidades del F-35, coirado el cazabombardero polivalente furtivo Más avanzado del mundo, costará 19,000 milones de dólares canadienses (unos 15,150 milones de dólares estadounidenses last.puunque) La Decisionión, anunciada por las Ministras de Defensa, Anita Anand, y de Servicios Públicos, Filomena Tassi, supone romper con una de las primeras promesas del primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, al llegar al poder en 2015, cuando se comprometió a no adquirir el F-35 para la Fuerza Aérea de Canada. In 2010, el anterior gobierno del preserve Stephen Harper decidió adquirir 65 unidades del F-35. En 2015, con la llegada al poder del Partido Liberal, Trudeauceló la compra, se comprometió a no adquirir nunca F-35 e inició en 2019 un concurso público para reemplazar la flota de McDonnell Douglas CF-18. Tras el inicio del concurso, Airbus y Dassault, Fabricantes de los aviones Eurofigther y Rafale, se retiraron y acusaron a Canada favorite Lockheed Martin y Boeing, Fabricante del CF-18. Ahora, el gobierno de Trudeau ha decidido que el mejor candidato para reemplazar el CF-18 es el F-35 por lo que iniciará Chataciones con Lockheed Martin para la compra de unidades. Si las negociaciones no fructifican, Canada iniciaría Chataciones con la sueca Saab, cuyo avión Gripen ha sido elegido por Ottawa como la segunda mejor opción para reemplazar los CF-18. Read More: COVID-19: Australia detecta primeros casos de variante ómicron | El Mundo | DW Canadaá también afirmó que la compra de los nuevos aviones de combate es “esencial” para su protección y “mejorar” la soberanía canadiense sobre las regiones Árticas, donde Rusia ha estado incrementado su presencia en los últimos años. gs (efe, afp)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Canadá planea comprar 88 aviones de combate F-35 a firma de EE.UU. | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Canadá planea comprar 88 aviones de combate F-35 a firma de EE.UU. | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Canadá planea comprar 88 aviones de combate F-35 a firma de EE.UU. | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Canadá planea comprar 88 aviones de combate F-35 a firma de EE.UU. | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-08 01:04:34. Thank you for reading the article at Sguy.Net