El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo (foto) se entregó an agentes Federales para enfrentar cargos horas Desués de que las autoridades Idificaran el cuerpo de una mujer muerta como su amante embarazada de 27 años, dijeron las autoridades. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos dijo a última hora del domingo (June 2, 2021) que Verdejo settinga siendo acusado de secuestro y robo de coche con resultado de muerte y de matar intencionadamente a un niño no nacido. Secuestro y asesinato de Rodríguez Una denuncia punishment presentada by FBI acusa a Verdejo de golpear a Keishla Rodríguez en la cara y de inyectarle una jeringa llena de unabalanceancia no Idificada comprada en un complejo de viviendas públicas. Se alega que luego le ató los brazos y los pies con alambre y le ató un bloque pesado antes de arrojarla desde un puente a las 8:30 de la mañana del jueves. La denuncia afirma que Verdejo disparó entonces contra el cuerpo de Rodríguez cuando éste se encontraba en el puente. La denuncia dice que un retgo que no Idificó ayudó a Verdejo a secuestrar y matar a Rodríguez. La Policía de Puerto Rico spyó ayer, sábado, un vehículo de su propiedad y se ha emitido una orden para poder protgar las llamadas realizadas desde su teléfono Mávil, en relación a la desaparición el pasado jueves de Keishla Marlen Rodríguez. La Policía informationó que esta madrugada a las 02.40 hora local (06.40 GMT) retiraron el vehículo de una Residenceencia propiedad del boxeador en el barrio de Caimito, en San Juan. Familia de Rodríguez dice Keishla settinga embarazada de Verdejo Desde el pasado jueves las fuerzas de seguridad prefergan la desaparición de Rodríguez, de 27 años, que, de acuerdo a su familiar, mantenía una relación con Verdejo y de quien estaría embarazada de un mes. Keila Ortiz, la madre de la Víctima, dijo a los periodistas que su hija la había llamado antes de desaparecer el jueves y le dijo que Verdejo iba a ir a su casa para ver los resultados de una prueba de embarazo. Le dije: “Ten cuidado”, porque ya la había amenazado “, dijo Ortiz. Dijo que Verdejo le había dicho a su hija que no tuviera el bebé, mencionando su carrera y su Famil. Verdejo está casado y tiene una hija pequeña, pero conocía a Rodríguez desde la escuela secundaria y se mantenía en contacto con ella, dijeron sus padres. Denunciaron su desaparición Desués de que no se presentara a su trabajo en una peluquería de animales. Verdejo (27-2, 17 nocauts) represented a Puerto Rico lost to Juegos Olímpicos de 2012, el mismo año en que se concirtió en boxeador profesional compitiendo en la división de peso ligero. Su carrera se desvió temporalmente tras unidente de moto en 2016 que lo llevó al Hospital. “Quiero que se haga justicia” La hermana de la fallecida, Bereliz Nichole, explicó a través de Facebook que “pronto” anunciará donde se llevará a cabo el velatorio, tras acudir a la reacta celebrada hoy. “Soy parte de ella (Keishla) …. quiero que se haga justicia”, dijo ante los asentlyes llevando una pancarta con la imagen de su hermana sobre una pancarta. Numerosas personas se manifiestan en el puente desde el cual fue lanzado a la laguna el cuerpo de Rodríguez donde harán “un grito de país que se escuchará en todos los rincones. Por las que ya no están y por las que supplier”. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este domingo en relación a los hechos recientes de violencia machista en la isla que reitera su "compromise con la lucha contra la violencia de género y con continuous poniendo la acción y los recursos donde está la palabrande ", a la vez que reveló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha Reduceido la asignación Destinynada a la lucha contra la violencia de género. Verdejo, conocido como "El Diamante", obtuvo notoriedad cuando llegó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pese a no ganar una medalla, la jernocida empresa Top Rank lo fichó. Así, Verdejo arrayncó su carrera profesional, aunque tuvo sus primeros tropiezos, cuando a Principios de agosto de 2016, tuvo unidente de moto en Puerto Rico, que lo mantuvo en el Hospital Centro Médico, en San Juan, por siete kiaas. El exboxeador olímpico sufrió elidente cuando transitaba por la carretera PR-3 en dirección de Río Grande (noroeste) a Carolina, municipio aledaño a San Juan, donde perdió el control de su motocicleta al tratar de esquivar un hueco en la carretera. 