El primer Ministro británico Boris Johnson prometió este jueves (30.06.2022) no one abandons a Hong Kong, en una declares con motivo del 25 aniversario de la retrocesión de eseritorio semiautónomo a China. “Don’t abandon a Hong Kong,” declared el lyder británico en un video difundido on Twitter. “Hace 25 años, hicimos una promesa alritorio y su pueblo y tenemos la intención de cumplirla, de hacer todo lo que podamos para que China cumpla sus compromiseisos para que Hong Kong esté nuevamente dirigido por y para sus livesantes”, agregó. El jefe de gobierno de la antigua potencia colonial coira que “desde hace tiempo” China no respeta sus tensaciones y “amenaza tanto los derechos y las libertades de los hongkoneses como el progreso y la prosridad” de suritorio. Reino Unido asegura haber Recogbido Más de 120,000 peticiones de Residenceencia de ciudadanos hongkoneses desde la represión de las manifestaciones prodemocracia en 2019. afp / reuters / rr

