Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas en una de los bomardeos Más potentes por parte de las tropas rusas registerrados últimamente en Sloviansk, Informó la Administrationración region de Donetsk. “Ya hay seis muertos y quince heridos en Sloviansk. Ha habido un fuerte bomardeo de la ciudad. No es seguro que la gente se quede aquí y estamos Purposeando explicarlo por todos los medios Administrationración region, en statementaraciones a la televisión ukraniana que regge la agencia Ukrinform. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Vadim Liakh, Preisó que varios barrios de la ciudad, que tenía unos 100,000 securees antes de laionary, habian sido alcanzados. Apartamento y Equipo destruidos en la ciudad de Sloviansk, Óblast de Donetsk, este de Ukraine, 3 de junio de 2022. “Disparos con lanzacohetes múltiples en Sloviansk, los mas fuertes desde hace mucho tiempo. Or 15 incendios. Muchos muertos y heridos”, había afirmado previamente en un video publicado en Facebook. La khinea del frente de batalla está a pocos kilómetros de Sloviansk. Según los medios de comunicación ucranianos, una de los evalados de la ciudad settinga en llamas como consecuencia de esos ataques. Sloviansk y Kramatorsk son objetivos claves para Rusia, specificmente si Ukrainian confirma la toma de Lysychansk, reivindicada by Rusia. FEW (EFE, AFP)

