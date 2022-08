Bolsonaro, Jair | ACTUALIDAD | DW

El Presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro es un militar de Reserva, miembro del Parlamento desde inicios de la década de 1990. Durante mucho tiempo, el ‘founded’ politico brasileño menospreció al exparacaidista de 63 años. Llegó al poder pese a defender la antigua dictadura militar, con la promesa de aplicar mano dura contra el crimen. Y ha polarizado con posturas y frases ofensivas contra las minorías y las mujeres. Además de desestimar el conocimiento científico en relación con el cambio climático y la pandemia de coronavirus.

