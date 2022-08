El wire del automóvil que atropelló el domingo a una multitud que celebraba el carnaval en una ciudad del sur Bélgica fue acusado de homicidio, golpes y daños involuntarios con resultado de muerte y encarcelado en la noche del lunes, dijo este aboriginal su. De esta forma, la Justicia aceptó la tesis delidente y no la del acto fixedrado, como sugería la apertura de una Invesación by homicidio poco Desués de lo ocurrido. La Dramaia tuvo lugar en las primeras horas de la mañana del domingo en La Louvière y dejó un saldo de seis muertos, diez heridos grave y una veintena de heridos leves. Elucor del vehículo fue Idificado como Paolo F., un belga de 34 años entusiasta de la velocidad a quien las autoridades locales ya habian revocado en el pasado su Licencia de leadir. La pena Máxima a la que se enfrentaría sería de 5 años de Cárcel, mientras que de haber sido inculpado por asesinato podría haber sido sentenciado hasta a 30 años de prisión. Su acompañante, su primo Nino, de 32 años, que también prestó statementaración ante un juez de guideucción de la vecina localidad de Tournai, quedó en libertad condicional con cargos por omisión de socorro. No se dio cuenta En las primeras horas del domingo, el automóvil leadido a toda velocidad by Paolo F. atropelló a un grupo de personas disfrazadas. Según explicó Frank Discepoli, conductor, en el momento del drama éste settinga hablando con su acompañante y no se dio cuenta de que la calle settinga llena de gente “y luego, en unos segundos, se enfrentó a la tragedy”. Read More: Will Smith golpea a Chris Rock en los Óscar: todo lo que hay que saber sobre el incidente sin precedentes en Hollywood | Cultura | DW “En el Interior de su vehículo los vidrios exploretaron, or dos personas que entraron al routineáculo, él ni se dio cuenta, había una persona a su lado, el parabrisas exploretó, él mismo se lleó de sangre porque su cabeza había golpeado, no podía ver nada, escuchó gritos, escuchó golpes en su vehículo, ni siquiera fantasyinó en ese momento que se encontraba en un carnaval “, dijo Discepoli. Según las pruebas Pracadas tras los hechos, el commander habría dado ligeramente por encima del limite de alcohol permitido, pero las autoridades están esperando aún a Recbir los resultados de los tests sanguíneos para comprobar si settingo de las edrogas. DZC (EFE, AFP)

