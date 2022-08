Avrupa’da üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısına onay – DW – 04.10.2021

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı mRNA bazlı BioNTech / Pfizer aşısının üçüncü dozunun 18 yaş üstü kişilere huygulanması konusundaki kararını bugün açıkladı. BioNTech / Pfizer’ın başvurusunu değerlendiren kurum, aşının üçüncü dozunun Uygulanmasına onay Verirken sağlıklı kişilerde ikinci doz ile üçüncü doz arasındaki sürenin en az altı Kurumun onay sürecinde, BioNTech / Pfizer aşısının üçüncü dozunun huygulandığı 18-55 yaş arasındaki grubun Verilerinin incelendiği bildirildi. Verilere göre, aşının ikinci dozu ile üçüncü dozu arasında en az altı ay olması durumunda üçüncü doz aşının huygulandığı kişilerdeki antikor sayısının arttığı gözlendi. EMA, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilere ise ikinci dozdan en az 28 gün sonra üçüncü doz mRNA bazlı aşı yapılmasını önerdi. Ancak kurum, üçüncü doz aşıların güvenliğine ilişkin verifylerin sınırlı olduğuna ve kalp iltihabı ya da diğer nadir yan etkilere ilişkin risklerin bilinmediğine dikkat çekti. EMA bu nedenle ulusal sağlık kurumlarının süreci gözlem atında tutması gerektiği huyarısında bulundu. EMA, bir diğer mRNA bazlı koronavirüs aşısı üreticisi olan Moderna’nın ilettiği Verilerin ise değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. Almanya’da aşılama sürüyor Bazı ülkelerde koronavirüs aşısının üçüncü dozunun Uygulanmasına başlanmıştı. Almanya’da Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar yaşayan kişilerin ikinci dozdan en az altı ay sonra üçüncü doz mRNA bazlı koronavirüs aşısi yaptırmasınmiı. Karar sonrası Almanya’da huzurevi çalışanları ile sakinlerinin yanı sıra tıbbi personel için de üçüncü doz aşı Uygulaması başladı. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre, Almanya’da 674 bin 900 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı. Aşının üçüncü dozunu savunanlar bu şekilde koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklığın güçlendirileceğini belirtiyorlar. Ancak üçüncü doz Uygulamasına henüz kalkınmakta olan ve yoksul ülkelerdeki kişilerin aşılanmamış olması nedeniyle karşı çıkanlar da bulunuyor. Read More: Uyuz hastalığı – DW – 19.05.2021 Reuters, AFP / B, BK © Deutsche Welle Türkce

