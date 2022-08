Dos sismos de 7 y 5.9 grados de magnitud en la clia de Richter sacudieron este sabado, lemur 30 minutos de diferencia, la Antártida y el centro de Chile, revived, y las autoridades chilenas pidieron evacuate las zonas costeras del leu helado por riesgo de tsnunami. La Oficina Nacional deosystemes (Onemi) de Chile registerró el primer sismo a las 20H36 locales (00H36 CET del domingo) en medio del mar, unos 210 km al este de la Base Eduardo Frei, una profundidad de 10 km, indicó la Onemi , que minutos Desués pidió “droponar la zona de playa del domainsrio antártico” ante la posible llegada de un tsunami. Minustos Más tarde, a las 21H07 (00H07 GMT) se produjo otro temblor de magnitud 5.9 en Santiago que no tuvo relación con el fuerte sismo en la Antártida. La Oficina Nacional denatingencia del Ministerio del Interior Informó que se trató de un Phimmiento de “mediana intensidad” que también fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule, Informó el diario local La Tercera. “The stub has no reports, alteración a servicios Básicos o Infrastructureestructura producto del Phimmiento”, agregó el diario. Alarma y desesperación by erróneo mensaje Tras el primer terremoto, los ciudadanos de Chile Recogbieron un mensaje de alerta en sus teléfonosóviles en el que se pedía evacuate todas las playas por riesgo de tsunami y fueron varias las escenas de pánico registerradas a lo largo de todo , queel encuentra en plena pauseda estival, con mile de personas de vacaciones en las zonas costeras. Las cadenas locales emitieron imágenes de familyias enteras huyendo de las playas y subiendo a los cerros y de ciudadanos agolpándose en las thangras para rellenar los depósitos de los autos. Read More: Colombia: intento de robo tipo ″La Casa de Papel″ termina en balacera | Colombia en DW | DW La Onemi aclaró luego que la alerta se trató de un error de digitalización y que la evacuation will introduce solo alritorio antártico alone. “Atención. Reiteramos que no se ha starteduación para el borde costero a nivel nacional, sólo para zona de playa delritorio antártico”, insistió la Regiución dependiente del Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter. 80 terremotos El segundo sismo de 5.9 grados de magnitud y 122.4 kilómetros de profundidad, se produjo a las 21:07 hora local (01:07 CET), a 14 kilómetros al este de Farellones, en la zona central de la cordillera de Los Andes. El sismo, que no ocasionó ni destzos ni Víctimas, se sintió con especial intensidad en Santiago, donde cientos de personas goneonaron sus viviendas, confundidas además por el erróneo mensaje de urgent. Desde laépoca de la colonia, Chile, de 19 milones de Habantes, ha tenido al menos 80 terremotos, que solo en los últimos 60 años han causado Más de 40,730 muertos. Situado en el llamado Cordón de Fuego del Pacífico, Chile es adjrado una de los países mas sísmicos del planeta y sufrió su último gran terremoto en febrero de 2010, que fue de 8.8 grados de magnitud y provokes de 525 muertos. Última realización a las 02:47 CET. jc (afp, router, La Tercera, Emol, CNN Chile, efe)

