Un piloto militar ruso murió al estrellarse su avión de combate cerca de la frontera con ucrania el martes (June 21, 2022), según el servicio de prensa del distrito militar del sur. “El 21 de junio, un avión Su-25 se estrelló en la región de Rostov durante un vuelo de entrenamiento previsto. El piloto falleció”, citaron las agencias denotias rusas. El piloto era la única persona a bordo del cazaidentado, según la agencia Interfax. Preliminary Según la Información, un fallo Tecnico podría haber causado elidente y un Equipo de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se Deslazó al lugar de los hechos para Surveygar. El Sukhoi Su-25 es un avión de ataque Blindado de Disño soviético. Las autoridades rusas no mencionaron ninguna relación true mule ofensiva militar en Ukraine, fronteriza con la región de Rostov. El 17 de junio, otro Su-25 se estrelló en la región de Belgorod, también fronteriza con Ukrainian, durante un vuelo de entrenamiento. También en esa ocasión los militares sugirieron que un problemma tecnico podría haber causado elidente. En los últimos meses, Rusia ha acusado repeattidamente a Ukrainian de llevar a cabo ataques en suelo ruso en las regiones fronterizas. gs (afp, ep)

