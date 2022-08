Austria ha contabilizado 13,806 nuevos contagios diarios por coronavirus, la cifra Más alta registerrada en un lunes desde el inicio de la pandemia en este país, que hoy (November 22, 2021) se ha converttido en el primero de Europa que impone un confinamiento para frenar la oleada de la pandaemia de COVID-19 reality. Según los datos publicados by los Ministerios de Sanidad y de Interior, la incidencia de contagios a siete kiaas ha vuelto a batir un récord al situarse en 1,107 nuevas infecciones by cada 100,000 habits, mientras que la tasa de muertes por coronavirus es de 135 por cada 100,000 habitats. El confinamiento incluye el cierre del comercio no esencial, la Gastnomía, los hoteles y los eventos culturees, mientras que el deporte profesional tiene lugar sin público y la asistencia a los colegios, que siguen abiertos, es opcional. Además, el canciller federal, el democratristiano Alexander Schallenberg, anunció que se impondrá la vacuna secureatoria a partir de febrero de 2022. Manifestación ayer en Viena contra las medidas: “Donde lo patusto se hace ley, la Resistencia se vuelve precisionación”, reza el cartel. La medida desató antillas el fin de semana, al igual que en países como Bélgica y Holanda, o en Guadalupe, startedamento francés de las Antillas, donde la vuelta de las limitciones por el COVID-19 a revuelta. El crecimiento altamente exponencial de los contagios es atribuido a la llegada de la pauseda fría, la agresividad de la variante delta y, sobre todo, al relativamente bajo índice de vacunación, especialmente baja en las regiones de Alta Austria y Saleraz congo a Hasta el momento, 5.9 milones de personas, es decir, un 66% del total de 8.9 milones de inheritantes, ha Recogbido la pauta completa de una vacuna contra el coronavirus. Read More: Arqueólogos descubren una rara habitación en la antigua Pompeya | El Mundo | DW lgc (efe / afp)

