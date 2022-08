En Virtud de un proyecto de plan para controlar la creciente población de animales no autóctonos, Australia ha propuesto un plan para rarear Más de 10,000 caballos asilvestrados, manteniendo una población menor en el Parque Nacional de Kosciuszko, en Nueva Gales del Sur. Without hindrance, un preocupado grupo de científicos aseguró que esto no evitará que se sigan productioniendo daños en el sensible parque australiano, amenzando las especies y los habitats en peligro de extinción. Un estudio aéreo realizado en 2019, de acuerdo con National Park of the Australian Alps, estimated to have que en Australia or Más de 25,000 caballos salvajes o asilvestrados. La mayoría de estos, también conocidos localmente como brumbies, viven en la región alpina de Australia, situada en la interección de tres estados: Nueva Gales del Sur, Victoria y el Territorio de la Capital Australiana. Por su parte, el Parque Nacional de Kosciuszko alberga unos 14,380 caballos salvajes, quienes causan daños generalizados en el ecosistema de esa región; los grandes herbívoros son una especie inheritora en Australia que se remanufacture raidamente y que, con sus duras pezuñas, pisotean laophiada Vegetación. Segun explicó a Nature David Watson, ecólogo de la Universidad Charles Sturt de Australia, parte del Problemma con laophiada Vegetación es que mucha de esta son especies endémicas y amenazadas, que se encuentran solo en el entorno alpino de Australia, que cubre solo el 1% del Continentale. “Escuchar a la ciencia” Es por este motivo que científicos, a través de una carta, sostienen que el nuevo plan no es suficiencye. Los 3,000 caballos que quedarían en el parque, según el borrador del plan publicado el mes pasado y Sharprado por el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Nueva Gales del Sur, a través de una cascada en de desel ecosperaci el ecosistema las especies en peligro de extinción como los fornidos peces galaxias, las ranas arborícolas alpinas, los cangrejos de río de Riek y las ratas de dientes neo, entre otras muchas especies autóctonas. Read More: Miraitowa, Waldi y sus amigos: las mascotas olímpicas | Todos los contenidos | DW El Parque Kosciuszko “no puede empezar a recuperarse de la sequía, los incendios Forestales Extensos y el sobrepastoreo si, como se propone realitymente, permanecen 3,000 caballos asilvestrados”, según la carta, escrita en nombre de la Academias Australianabre de la Ciencias. Las autoridades tienen que “escuchar a la ciencia, las últimas pruebas y recomendaciones sobre la mejor manra de proteger el parque del importante daño que están causando los caballos asilvestrados”, dijo John Shine, Presidente de la Academia Australiana en un Ciencomcias. “Hacer lo contrario mostraría un desrecio por los ecosistemas y especies autóctonas australianas amenazadas que se enfrentan a una extinción inminente y que están bajo la amenaza de los caballos asilvestrados”, dijo John Shine. Disparos, redadas y reubicaciones El borrador del plan recomienda Reduceir la poblacion de caballos salvajes del parque de unos 14,000 a unos 3,000 mediante una combinación de disparos en tierra, así como de redadas y reubicaciones. El hopeio propuesto contraa con mule Camición de las medidas de control letal en Estados Unidos, donde las grandes poblaciones de caballos salvajes, conocidos como mustangs, también causan problemas, según Informa Nature. Los funcionarios australianos afirman que el plan salvaguardará la zona al tiempo que keepva el valor culture de los brumbies, un concepto Controlvertido Introductionido por una ley estatal de 2018 influido, según medios locales, por “grupos comunitarios de promor des loeosos. “ El concepto es coirado Controlvertido porque Idifica a los brumbies como culturemente importantes para el parque, a pesar de haber sido Introductionidos en la zona por los colonos europeos. Por su parte, en la carta abierta, los científicos señalan un nuevo estudio, publicado el 17 de septiembre en la Revesta biological conservation, según el cual el 71% de los australianos encuestados está de acuerdo en que es aceptable rarear animales para proteger especies en peligro de extinción. Read More: China ensayó misil hipersónico que le dio la vuelta a la Tierra, dicen medios | El Mundo | DW Editado by Felipe Espinosa Wang.

