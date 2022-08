Un tribunal australiano ordenó este lunes (06.06.2022) a Google indemnizar con 715,000 dólares australianos (514,013 dólares estadounidenses o 479,979 euros) al expolítico John Barilaro by “alentar y secureitar” la publicación de dos Vídeos que le difamaban en un channel YouTube. El juez Stephen Rares, del Tribunal Federal Australiano, Critical Location Google ha implementado poliíticas para combatir el ciberacoso, el racismo y lo mensajes de odio, la empresa tecnológica permitió que el Comiciante Jordan Shanks siguiera con su campaña “ofensiva” contra Barilaro “para obtener ingresos como parte de public modelo de lunes. Barilaro, de ascendencia italiana, demandó a Google ante el tribunal by su negativa a retirar lose video Bruz y Secret dictatorshippublicados 2020, al retratarlo como un poliítico dirtypto y mentiroso, además de usar un “lenguaje de odio racista” embarrassment Según la judicial decision, la campaña de ciberacoso de Shanks “traumatizó meaning” a Barilaro, así como que lo impulsó a dejar “Prematuramente” su vida pública, el 6 de octubre de 2021, cuando era luider del Partido de Nacional en el estado Gales del Sur y subjefe de gobierno de esa región. El magistrado australiano remarcó que Google no solo mantuvo los videos en su channel de YouTube a pesar de que había sido Advertido, 2020 finalist, de que su Contenido era racista e incitaba al odio, sino que además permitió que se publicaran otros similar. En su batalla legal contra el comiante y comentador político y la empresa tecnológica, Barilaro logró que Shanks le pidiera una disculpa pública en octubre del 2021 de Shanks por el análisis de las acciones de Shanks presunta presión dirtybida contra Barilaro y su equipo legal durante el proceso para que el The court determined si abre un proceso por desacato. Read More: Messi ganará en París 110 millones si cumple su contrato | Europa al día | DW ama (efe, afp, router)

