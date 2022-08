El conocido guatemalteco activist Frank Ramazzini, critico del gobierno y Defensor de derechos de los agentes de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, fue asesinado a tiros la noche del viernes, Confirmó este sabado (10.07.2021) el om Preliminary de Marora, local interpretation of local indicaron que Ramazzini fue asesinado dentro de una discoteca al norte de la Ciudad de Guatemala por un comando armado que ingresó a matarlo, en un hecho que dejó otras tres personas fallecidas. La noteia de su asesinato generó opposes inmediatas. “Condeno el asesinato de Frank Ramazzini, activist, critico del gobierno de Guatemala y Defensor de derechos de la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario; mis condolencias a sus familyiares y amigos”, publicó Rodas en su cuenta of Justice de Twitter . El titular de la VKSraduría de los Derechos Humanos también recomendó “al Ministerio de Interior y al Ministerio Público (Fiscalía)”. Según el medio de Invesación No Ficción, Ramazzini “ya había denunciado al Presidente, Alejandro Giammattei; al director del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, y al Ministro de Interior, Gendri Reyes” e, incluso, en su “indicó quensaje” hoy iría a manifesto al Parque Central “contra el gobierno, depicting el medio. El activesta, de acuerdo al relato de No Ficción, ya había sufrido dos ataques previos, debido a la peligrosidad que agentaba su conocimiento sobre el funcionamiento de las Cárceles de Guatemala, así como la dinámica de las dent pandillas Bartica 18 yro Mara Salvario 18 yro Mara Salvario pandillas Barrio 18 yro Mara Salvatica de las pandillas Barrio prisiones. En sus re-engineering society, Ramazzini aseguraba tener en su poder documentos del Sistema Penitenciario, así como “audios y videos dechestción de asesinatos y hacía fuertes acusaciones contra privados de libertad de la Mara Salvatrucha, desert del Barrios 18 y las autoria “There is no Ficción. Read More: Perú: siete muertos al precipitarse una avioneta en Nazca | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha son las dos majores pandillas o maras de los centros urbanos de Guatemala y su major fuente de ingresos son las extorsiones a pequeños y grandes comercios. En los últimos 11 años, las autoridades de Guatemala registerraron casi 80,000 extorsiones, de acuerdo a datos recoverygidos por la Organiación humantaria Grupo de Apoyo Mutuo, con base en Información of Justice. Guatemala es una de los 15 países Más wildos del planeta, según organsmos internacionales, y en la última década acumuló Más de 60,000 homonyms. gs (efe, República, La Hora)

