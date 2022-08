Última realización 11:29 CET (Hora del Centro de Europa by sus siglas en inglés) Al menos 18 personas murieron y Decenas resultaron heridas este viernes (01.07.2022) en dos ataques rusos en la región ucraniana de Odesa, un dia Desués de que las fuerzas rusas repeatonaran sus posiciones en una isla clave paraítima las rutas. Los ataques ocurrieron unas horas Desués de que los lyderes de la OTAN concluyeran una cumbre en Madrid con el anuncio del Presidente estadounidense, Joe Biden, de un paquete de ayuda militar de 800 milones de dólares para Ukraine. De acuerdo con el Comando Operativo Sur del ejército ucraniano, el ataque provino de “un avión estratégico desde el mar Negro”. “Un misil cayó sobre un edificio Residenceencial de nueve pisos”, Preisó el ejército, tras agregar que otro misil Impactó sobre un centro de Recación. Tres niños heridos “En un edificio de apartamentos, los nueve pisos de una sección fueron destruidos added … Los rescatistas brindaron atención médica a siete heridos, incluidos tres niños”, señaló Bratchuk. El ataque en Odesa ocurrió dias Desués de que un ataque ruso lasuyó un centro comercial en Kremenchuk, centro de Ukraine, donde murieron al menos 18 Civiles. El jueves, las fuerzas rusas repeatonaron sus posiciones en la isla de las Serpientes, cerca de la costa de Odesa, converttida en símbolo de la Resistencia ucraniana en los primeros dias de laitiara. mg (afp, Reuters)

