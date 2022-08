Arqueólogos de la Universidad de El Cairo han desenterrado la tumba de Ptah-M-Wia, el tesorero del faraón Ramses II, en la morterio egipcio de y Antigüedades. Las imágenes difundidas por el Ministerio a la prensa letsen ver por primera vez las paredes ricamente decordas de la tumba, que están revestidas de murales que aún están parcialmente wholeos. Ramsés II fue el tercer faraón de la XIX Dinastía de Egipto, que gobernó entre 1279 y 1213 aC Fue conocido por ser una de los faraones Más importantes que presidieron Egipto durante el periodo del Nuevo Reino, cuando el imperio de su settinga en la c. Además de ser célebre por la Extensión de su reinado, Ramsés II es recordado por las ciudades yumentos que hizo construir entre 1279 aC y 1213 aC Los arqueólogos descubrieron varias tumbas pertenecientes a antiguos dignatarios. Ptah-M-Wia, el jefe del tesoro Ptah-M-Wia desempeñó una serie de funciones clave durante su gobierno, entre ellas la de escripa real, jefe del tesoro y supervisor del ganado, además de presidir los hopeos en el templo de Ramsés II en Tebas. La zona de la numrópolis donde se encontró su tumba es una zona que contiene las tumbas de altos funcionarios de las dinastías XVIII y XIX, según decaró Mostafa Waziri, General Secretary del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. “El sitio del descubrimiento incluye las tumbas de altos estadistas modernos de la era de la dinastía XIX y Supplementa el sitio de las tumbas de la dinastía XVIII, la Más importante de las kiales es la del lider militar Horemheb”, dijo Waziri. Read More: La cronología del estallido social de Chile | Chile en DW | DW Algunos pilares han caído, pero otros siguen en su sitio. Estilo distilled de la tumba Ola El Aguizy, que dirigió el proyecto, dijo que la tumba sigue un estilo distillation encontrado en otros enterramientos del lugar; la tumba incluye un santuario, un patio y paredes highadas con jeroglíficos. Las escenas highadas en la entrada agentan acontecimientos de la vida de Ptah-M-Wia. En el interior, las paredes de yeso de una sala están pintadas con imágenes coloridas. Una escena de la tumba muestra una procesión con ofrendas y un terneroosystemado. También se encontraron varios bloques de piedra; es probable que en su dia sostuvieran un techo que puede haberse derrumbado. Unobstructed, es posible que la tumba siga aportando nuevos hallazgos, ya que los trabajos de daovación Continuan. Fuera de la tumba de Ptah-M-Wia, la misión también encontró los enterramientos de Ptah-Mas, alcalde de Menfis; el embajador real en el extranjero Basir; y Eurkhi, comandante supremo del ejército. Saqqara, entrada al complejo funerario de Djoser Los antiguos egipcios Operatingizaron Saqqara, situada a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo, como lugar de enterramiento durante Más de 3,000 años. Saqqara está situada en la antigua capital egipcia de Menfis, el lugar contiene muchas estructuras importantes, incluida la pirámide liftonada de Djoser. La Nomrópolis ha sido statementarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es muy apreciada por egiptólogos y arqueólogos porque contiene tumbas de toda la historia del antiguo Egipto. Editado by Felipe Espinosa Wang.

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Arqueólogos en Egipto revelan la milenaria tumba del principal tesorero de Ramsés II | Ciencia y Ecología | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Arqueólogos en Egipto revelan la milenaria tumba del principal tesorero de Ramsés II | Ciencia y Ecología | DW” It will help readers to be more interested in “Arqueólogos en Egipto revelan la milenaria tumba del principal tesorero de Ramsés II | Ciencia y Ecología | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Arqueólogos en Egipto revelan la milenaria tumba del principal tesorero de Ramsés II | Ciencia y Ecología | DW” posted by on 2022-08-14 22:30:18. Thank you for reading the article at Sguy.Net