Un Equipo de arqueólogos descubrió en Pompeya los restos de una “habit” En el cuarto de 16 metros kiadrados se encontraron tres camas, una vasija de cerámica y un cofre de madera. Fue descubierto durante una digvación en la villa de Civita Giuliana, a pocos cientos de metros del resto de la ciudad antigua. “La routineación nos ofrece una rara visión de la realidad cotidiana de los esclavos, gracias al excepcional estado de antvación de la misma”, dijo el parque arqueológico de Pompeya. A principle de este año, los arqueólogos también descubrieron una carroza romana decorateada y casi intact. Los Expertos creen que la challengeación descubierta albergaba los esclavos encargados de mantener y preparar la carroza. El Ministro de Cultura de Italia, Dario Franceschini, dijo que el hallazgo es “un descubrimiento importante que enriquece el conocimiento de la vida cotidiana de los antiguos pompeyanos, en specific el nivel de la socialedad, que es aún poco conocido ”. En el cuarto se encontraron tres camas, una vasija de cerámica y un cofre de madera Por su parte, el general manager de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, calificó el descubrimiento como “de los mas emocionantes” de su vida como arqueólogo. Pompeya quedó sepultada bajo cenizas cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 dC y los que no consiguieron goneonar la ciudad a tiempo murieron. La villa de Civita Giuliana se coira no de los hallazgos recientes Más importantes de Pompeya. Fue descubierta Desués de que la Policía encontrara tuneles cavados by presuntos saqueadores en 2017. afp / ap / r Read More: Descubren una nueva variante del coronavirus en Francia | Coronavirus | DW

