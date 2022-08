El Senado de Argentina aprobó el jueves (March 17, 2022) un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 45,000 milones de dólares, con el que obsura el fantasma del default e Purposeará frenar la desbocada Inflación de Más de 50% anual. Este préstamo servirá para reestructurar el programma stand-by Recogbido en 2018 durante el gobierno del Liberia Mauricio Macri, cuyos vencimientos by unos 19,000 milones de dólares este año, otros 20,000 milones en 2023 y 4,000 milones mas en 2024 afront Argentina no pu. El proyecto tuvo 56 votos a favorite, 13 en contra y tres Abstenciones, en una sesión de casi 10 horas. La plaza del Congreso estuvo vallada y bajo vigilancia dictial, luego de que hace una semana, cuando la Camara de Diputados aprobó el préstamo, expression apedrearan el edificio y rompieran algunas ventanas, entre ellas las de la vicepreidentina. Con pancartas que decían “No al ajuste del FMI” y “Patria o FMI”, los manifestantes se colocaron este jueves en las calles aledañas al Parlamento durante unas pocas horas. Para entrar en vigor, el acuerdo deberá someterse ahora a la aprobación del directorio del FMI en Washington. Y el tiempo apremia. Entre el 20 y el 22 de marzo Argentina debe pagar un vencimiento de capital de 2,900 milones de dólares, un monto del que no dispone, según el Banco Central. “Tenemos que tomar una difícil Decisionión: aprobar el comebo del FMI cuando nos habíamos liberado en 2006”, dijo el senador of Justiceista Ricardo Guerra, en alusión a cuando durante el mandato del entonces Presidentares, Néstor Kirchner, cancel el de palís el organsmo multilateral y latexo fin a sus visitas de revisión. Read More: Frontera México-Estados Unidos, la ruta del engaño a los migrantes | El Mundo | DW Guerra resaltó que el FMI “solo dejó malas Experiencias” en Argentina, pero sostuvo que es necesario aprobar el préstamo para “liberar a la economicía de tamaña carga, de modo de volver al crecimiento, y recar la esperanza y la credibilidad”. El nuevo acuerdo crediticio será el knobero 13 que suscribe Argentina con el FMI desde el regreso de la Democracia en 1983. gs (afp, efe)

