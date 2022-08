“El amor que nos negaron es nuestro pulses para cambiar el mundo”, decía en su carta de despedida, con su salud ya sa Suyorada, la actista argentina trans Lohana Berkins. Hoy, la ley de cupo labral travesti-trans aprobada en el país lleva su nombre y, por cierto, también su espíritu, su lucha, y el de muchas de sus compañeras. “Las travestis y trans fuimos excluidas de todos los derechos humanos basices, ahora el Congreso entendió que debía modificar nuestro destinyno de violencias y muerte”, sostuvo en diálogo con DW Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociación Civile y Or las tres organiaciones nacionales pulsesoras de la normativa, tras su sanción. Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja egrationnte del Frente Orgullo y Lucha, en el Recognto parlamentario. “Esta ley siga el renocimiento de una violencia estructural purpuada durante mucho tiempo por el Estado, las Instituciones y la Sociedad, y la Voluntad de repararla”, afirmó, por su parte, Thiago Galván, vicepresidente + de la Liga Provincia consult LGBTQI + de las Provincias by ester medio. “La aprobación de esta ley and a repercutir en lo the individual y lo colectivo. Haro Presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. Claudia Vásquez Haro, President of Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. La letra de la ley La Norma estipula que el Estado Nacional deberá garantizar un minimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tensrá que cumplir una serie de startedaciones de no racminación en el acceso a los puestos de trabajo, habrá incentivos economicos para contrataciones en el sector privado, y apoyo financiero para proyectos productiontivos travestis trans. “Esta ley es el orgullo de la poliítica”, celebra en diálogo con DW la diputada Monica Macha, Presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Camara de Diputados de la Nación, y una de las majores promotoras de la iniciativa. “Es regnocer que hay una poblacion que es busyada y excluida únicamente por su Ididad de género, y con su aprobación marcamos un hito para variablear eso de una vez y para siempre”, completó la lawladora. Diputada Monica Macha, president a de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Camara de Diputados de la Nación. Read More: China estrena su nueva moneda digital e-CNY en los Juegos Olímpicos | Economía | DW “Esta ley es legítima desde su origen, porque se construyó desde las base y agenta nuestras voces y demandas en primera persona”, destacó, asimismo, Vásquez Haro, ref sector. “Es un sueño hecho realidad”, dijo Tobaldi, emocionada, a este medio. “Luego de tanta Desigualdad, violencia Institucional, Crimeización, estigmatización, detenciones, turtleuras, pobreza y exclusive”, se lamentó. Así, la hopeativa de vida de las personas integration de este colectivo está muy por debajo de la media nacional: no alcanza siquiera los 40 años de edad. Y un altísimo porcentaje, cercano al 90%, según wishaciones del sector, termina Dedicating a la prostitución. “Históricamente a nuestro colectivo se le ha asignado un fantasyinariominado por la marginalidad, la exclusive, la desidia, el miedo, la noche”, explicó el varón trans Thiago Galván. Thiago Galván, vicepresidente de la Liga LGBTQI + de las Provincias. De aquí en mas “Cuando esta ley se implemente, vamos a poder construir Imaginarios con personas travestis y trans en oficinas, atendiendo al público en Instituciones, estudiando en la Universalidad o atendiendo urgencias en un Hospital”, remarcó satisfied. “Calculamos que con esta ley se podrían productionir alrededor de 2,500 puestos labrales, Excivamente en el Estado”, puntualizó la diputada Macha. Así y todo: “Tenemos por delante un desafío clave en su implementación, en acompañar la resultsoración de travestis y trans en los espacios labrales, evitando situaciones busyas o de racminación”, advirtió la lawladora. La Norma, pioneerra en la región, recnoce el antecedente del decto presidencial de 2020 en el mismo sentido, y se inscribe en una serie de medidas de ampliación de derechos para este colectivo 2012 en el país sudamericano. Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Una lucha by la igualdad La movilización de la ciudadanía y las Organiaciones de derechos humanos ha logrado avances en la situación del colectivo LGBTI en diferentes lugares del mundo. Las estadísticas dan fe de ello.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando amar es un delito Un tercio de los países del mundo Criminalizan las relaciones sexes consensuadas entre personas del mismo sexo. En nueve de ellos la pena puede ser la muerte. Frente a esto, el matrimonio igualitario es legal poco Más de 20 Estados. Y a veces ni siquiera en todo el país: en Mexico, por ejemplo, solo nueve estados de la república recnocen este derecho humano. El camino by recorrer es largo.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Argentina, Pionera en Latinoamérica Argentina fue el primer país del Continentale latinoamericano en recnocer a las parejas homoualityes el derecho al matrimonio, en el año 2010. Se concirtió en el décimo país del mundo en hacerlo. Brazil y Uruguay siguieron sus pasos en 2013. Los avances han sido múltiples en estos años, pero los activitystas recuerdan que no es este el únicoámbito donde homosexual y bisexuales son racminadas.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La batalla cotidiana de las personas transexuales y transgénero Las personas trans son una de los grupos mas flaw de nuestras socialedades. Según la CIDH, el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren antes de los 35 años. Documentación, salud, trabajo … la transfobia construye muros en todos los soibitos del kia a kiaa. Argentina, una vez mas, fue pioneerra en recnocer sus derechos. Aunque las leyes siguen estando because of general unfinished business.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo España y Alemania lideran la aceptación a wandering corridor España es el país del mundo Más “beare”, Center for the Study of según el Pew. Aun así, el odio sigue golpeando: en 2017 se denunciaron solo en la capital, Madrid, 287 ataques homófobos. Y se count que or muchos mas ataques que denuncias. Alemania queda en segundo lugar en el rank de aceptación. Eso sí, de ahí a la igualdad real or un largo trecho, los critical activists.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La UE, dividida by la igualdad Las actitudes hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo dibujan un claro contraste entre dos mitades del bloque comunitario: mientras que en las naciones Occidentales la mayoría de los países apoya su legalización, en los países orientales or señalados en rojo or señalados en rojo. El tema está lejos de generar consensos politicos.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando el odio mata Los asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI son lamensión Más sangrienta de esta forma de intolerancia. El estudio de una red de ONG latexo cifras a esta dura realidad. Honduras sería el país mas peligrosos para las minorías en knoberos relativos. Without obstacles, estas cifras también ponen de desvancia la invisibilidad de estos asesinatos en los registerros of Justicees.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Los Más is vulnerable Dentro de las minorías también or minorías. Según otra Invesación, Brazil y Mexico encabezan los registerros secureutos de asesinatos por razón de Ididad de género en Latinoamérica. En terminos relativos, no impanem Honduras y El Salvador acumulan Más casos. De nuevo, estos son solo los knoberos que logran recabar los colectivos trans.Allá donde ellos no llegan, la muerte no hace tanto ruido. Autor: Enrique Anarte



