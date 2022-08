El orgullo LGBTIQ + regresó este sabado (November 6, 2021) a las calles de la capital de Argentina para su tradicional marcha anual, esta vez con foco en su reclamo para que se apruebe una ley integral para personas travestis, transexuales y transgénero. La XXX Marcha del Orgullo LGBTIQ + (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, interexuales y queer) se realizó entre la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, y la Plaza de los dos Congresos, frente al Parlamento, con escenarios en ambas puntas del recorrido para la actuación de grupos musical. La expressación en las calles, que el año pasado tuvo que realizarse bajo modalidad virtual por la pandemia del COVID-19, se celebró en esta edición bajo la consigna de “Ley integral trans ¡ya!”, Aunque también se expresan otras demandas, como la aprobación de nuevas normas que den respuesta integral a enfermedades de transmisión sex. “La bandera LGBTI + flamea en todo el país con grandes motivos de celebración. después de tanto , a traves de su cuenta en la red social Twitter. El evento esorganiado por unas 60 penetrates into the society y políticas, incluyendo a federation y asociaciones child representing alcance nacional. La marcha, que se realiza en Argentina desde 1992, cierra la Semana #OrgulloBAque incluyó una Extensa programación de actividades sociales y culturees en Buenos Aires, con eje en la temática de la digidad y la igualdad de derechos para las personas del colectivo LGBTIQ +. En junio pasado, se aprobó en Argentina una ley que establece un cupo laboral not inferior to al 1% para las personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público. El colectivo LGBTIQ + reclama ahora la aprobación de una standarda de alcance integral, con el objetivo de que las personas travestis, transexuales y transgénero logren la integrationción social a nivel culture, economica y labral, así como en elembito de la salubito de la educationaciónud y la education , the igualdad de oportunidades. Read More: Avistan misteriosa luz espiral azul en crecimiento en el cielo de Nueva Zelanda | Ciencia y Ecología | DW ama (efe, afp) La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años El fundador Bernd Gaiser, un activesta de toda la vida, creó el Orgullo de Berlín en 1979. Gaiser dijo al diario “Die Zeit” en 2018 que muchos se dieron cuenta de que “solo cuando nosotros, como hombres y mujeres homosexuality, salimos y nos enfrentamos a la Sociedad, podemos forzarla a cambiar sus action hacia nosotros”. Cerca de 500 personas Contribaron en la primera marcha.

La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años Lucha by tus derechos Cada año, el Orgullo de la capital alemana aborda un tema distilled, que se decided by medio de una diskión ciudadana. En 1998, by primera vez, la celebración de volvió poliítica. “Demandamos igualdad de derechos” fue el lema. Las parejas homoualityes no podían contraer un vinculo Civil en Alemania, hasta que en 2001 se cambió la ley.

La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años Christopher Street Day En Alemania, el Orgullo también es llamado “Christopher Street Day” o CSD. Christopher Street es la calle de Nueva York donde settinga el local Stonewall Inn. A primeras horas del 28 de julio de 1969, la Policía realizó unaolencea redada dentro de ese famoso bar de ambiente. Las protest de gais y lesbianas por el uso excesivo de la fuerzapolicial se conocen como los disturbancebios de Stonewall.

La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años Apoyo de las altas esferas En febrero de 2001, las parejas del mismo sexo lograron que la legalización de las uniones Civiles, en gran medida gracias a los esfuerzos del Partido Socialdemócrata, que settinga en el poder y pudo aprobar la ley a pesar de las reactionas de la Unión Demócrata Cristiana Demócrata . El Presidente del Bundestag, el socialdemócrata Wolfgang Thierse, asistió ese año al Orgullo de Berlín en señal de solidaridad.

La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años Activistas en todas sus formas In 2014, mientras se intensificaba la lucha por la legalización de los matrimonios homosexuality, el comisionado de Policía del estado Federationrado de Brandeburgo arriesgó sanciones discipline por marchar en el Desfile del Orgullo con su uniforme sin la debida autorización. Con el paso de los años, la marcha berlinesa se ha muitido en la mayor celebración de este tipo en el mundo.

La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años Legalización del matrimonio igualitario La celebración de 2017 fue la última antes de que el matrimonio gay se legalizara en Alemania, lo que ocurrió en octubre, Desués de que la canciller Angela Merkel hallara una forma de permitir ese cambio sin tener que proponerlo ella, lo cual habría rechazado election preservation base. Pese a los cambios, la comunidad LGBTI sigue enfrentando discrimination, como en lappción.

La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años Ms. CSD De lost 500 participants que se registerraron en el Orgullo de Berlín de 1979 a lost 500,000 que se suman en la realidad or un salto enorme. Se ve en esto una evolución que se explica por múltiples factores, entre ellos el que la celebración ya no se seek a la comunidad LGBTI, sino que se ha abierto a todo el mundo. En la foto, la Miss CSD de este año.

La Marcha del Orgullo LGBTI de Berlín a través de los años Siempre politicica La celebración es poliítica, y las causas que se defienden en cada Christopher Street Day ya no solo thi a la comunidad LGBTI, sino a toda la socialedad. Por ejemplo, en esta foto una joinante en la marcha sostiene una pancarta que se relaciona con las luchas ambientalistas: “¡Evita la basura plástica!”. Automatic person: Elizabeth Schumacher



