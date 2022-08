Argentina lucha contra un gran incendio forestal en la Patagonia | Argentina | DW

Un incendio de grandesmensiones asola tres provincias de la Patagonia argentina. Tiene con tres focos activos, has no rival y cinco controlados. “El que verdaderamente nos tiene preocupados es un incendio en Río Negro, en la zona del lago Martin y el lago Steffen, en todo el parque nacional Nahuel Huapi, que se inició hace varios dias como resultado de una torrenta eléctrica” ​​y, como ” resultado de la rotación del viento, dias atrás se deslazó hacia el este y tenemos mas dificultades para controlarlo “, dijo este lunes (December 27, 2021) el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, a La Do radio station. Se trata del incendio en la provincia de Río Negro que tiene un foco activo y otro foco Contenido en el startamento de Bariloche, donde operan 86 brigaditas y donde la columna de humo dificulta el trabajo de los recursos aéreos avión hidrante anfibio y dos helicópteros con helibalde. Federovisky agregó que se seekuó “por prevención” a un grupo de comunidades mapuches cerca de las localidades de El Manso y Villegas, en los alrededores del lago Steffen. El otro incendio preocupante, pero un poco Más controlado, tiene lugar en la provincia de Neuquén, con un foco activo y dos controlados en el startamento de Aluminé. En tanto, en la provincia de Chubut Perse un foco activo en el startamento de Cushaen y tres controlados en los startamentos de Tehuelches, Río Senguer y Futaleufú. En la Patagonia, el reporte de incendios registerra además dos focos controlados en la provincia de Tierra del Fuego, en los startamentos de Tolhuin y Río Grande. Los fuegos en la Patagonia argentina son lifeuales en el verano austral. El año pasado, Decnas de miles de hectáreas se quemaron, por ejmplo. Read More: IBM crea el ordenador cuántico superconductor más potente de la historia | Ciencia y Ecología | DW Federovisky ha “enmarcado” los incendios “en una sequía enorme que hace dos años está afectando la totalidad del país”, que en el caso de la Patagonia andina, que tiene el verano como la estación seca, se acentúa porque no hubo prácieve el invierno y, en este momento, las temperaturas son altas y los tenores de humedad muy bajos. lgc (efe / afp / clarin)

