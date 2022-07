Argentina, el país más caliente del planeta | DW noticias | DW

DW Announcement Argentina sufre desde este lunes una semana de calor Extremo, que abarca desde la Patagonia hasta el norte del país suramericano, según el Servicio Meteorológico Nacional. Con temperaturas que superaron los 40 grados centígrados, Argentina se bapirtió por unas horas en el lugar Más caliente del planeta, por encima incluso de Australia.

