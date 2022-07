El gobierno de Argentina comenzó este sábado (01.01.2022) a exigir el pasenitiario a mayores de 13 acreditar que el portador del documento fue vacunado additional collation covid-19 y así permitirle el acceso a ciertos lugares y joinar en actividades masivas . Según lo dispuesto, las personas podrán con el Certificado asistir a discotecas, salones de fiesta, eventos masivos en espacios cerrados o al aire libre y realizar viajes grupales. La nueva disposición coira que un esquema de vacunación está completo cuando will receive dosis de una vacuna con un about de 14 dias o mas desde la última dosis aplicada. También se coira completo cuando la persona ha Recogbido una vacuna de dosis única, como la vacuna de la empresa china CanSino. “El paseosystemario tiene como objetivos que las actividades con mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 sean seguras e incentivar la vacunación contra la enfermedad covid-19. De este modo, el pase nos ayuda a seguir avanzando. protección y mas cuidado “, indicó el ministerio de Salud en un comunicado. En Argentina, con una poblacion total de unos 45 milones de livesantes y donde la vacunación contra covid-19 no es secureatoria, la campaña de inoculación se inició hace un año y realitymente 71% de los residents han sido vacunados added. efe / clarin / rr

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Argentina comienza a exigir pase sanitario de covid-19 para eventos | Argentina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Argentina comienza a exigir pase sanitario de covid-19 para eventos | Argentina | DW” It will help readers to be more interested in “Argentina comienza a exigir pase sanitario de covid-19 para eventos | Argentina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Argentina comienza a exigir pase sanitario de covid-19 para eventos | Argentina | DW” posted by on 2022-07-31 08:09:24. Thank you for reading the article at Sguy.Net