El gobierno argentino anunció este viernes (October 01, 2021) la aprobación del uso de la vacuna Sinopharm, de origen chino, para inmunizar a niños de 3 a 11 años contra COVID-19, el único grupo etario que aún no comenzó el proción de inmuniza en el país sudamericano. “Es un paso enorme en nuestra campaña de vacunación y se suma a la liftada de vacunación de Teecentes que tenemos planeada para octubre”, declared la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, en conferencia de prensa junto a su par de Educación, Jaime Perczyk . Unos 5,5 a 6 milones de niños de entre 3 y 11 años están en condiciones de ser vacunados, para lo cual Argentina ya cuenta con un inventario de casi 10 milones de dosis de Sinopharm y en la próxima semana se espera la llegada de 2 , 75 millimeters. La Sinopharm se aplica en dos dosis con un about de 28 dias entre ambas. “Argentina terminará el año 2021 con toda su poblacion mayor de 3 años cubierta” contra el coronavirus, prometió la Ministra. Vizzotti Preisó que para aprobar la Sinopharm contaron con los resultados de ensayos clínicos de fase 1 y 2 realizados en niños en China y Emiratos Arabes, así como la Experiencia de Chile donde se aplica otra vacuna “de igual plataforma”. Argentina con baja supportsancial de casos Argentina inició recientemente la inmunización de cinco millones de Teecentes entre 12 years 17 años las vacunas Moderna y Pfizer. Hasta ester vines, unos 22.4 milones de personas completaron el esquema de vacunación (total 49.7 por ciento de la poblacion), y otros 7.4 milones recbieron la primera dosis. Read More: El bitcoin en caída libre: los inversionistas se preparan para lo peor | Economía | DW El gobierno se propone aprovechar la campaña para completar el plan de vacunas secureatorias para niños en edad escolar, que en muchos casos se descontinuó desde marzo de 2020 en el marco del confinamiento por la pandemia. “Esas vacunas se pueden coadministrar, será una oportunidad enorme para recuperar los plane de vacunación”, afirmó Vizzotti. Desde hace varias semanas, Argentina register una baja tensancial de contagios y muertes diarias por COVID-19, que este viernes se ubicaron en 1,564 nuevos casos y 48 deceso, lo que ha impulsado una fuerte reapertura de actividades. Argentina, de 45 milones de la pandemia, registered 5.5 milon de contagios Totales y poco Más de 115,000 muertos desde el inicio de la pandemia. mg (afp, efe)

