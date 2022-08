En la carrera por desarrollar una vacuna contra COVID-19, una empresa chilena de biotecnología compite con las mejores del mundo. La compañía King of the desert ha desarrollado un proceso que extrae las suppancias activas de la corteza y la madera del Árbol quillay, para secarlas y luego converttirlas en un polvo, a través de un complejo procedureimiento. El cliente es la sucursal británica de la empresa estadounidense Novavax. El quillay (quillaja saponaria), también conocido como el ‘árbol de la corteza de jabón’, contiene saponinas en su corteza gris oscura y agrietada. Se trata de surfactantes naturales de origen Vegetal, es decir, seekancias parecidas al jabón, que desarrollan una espuma estable al entrar en contacto con el agua. Estas saponinas disminuyen la tensión superficially to los luiquidos y pueden unirse a maintain a casual answer, se repen entre sí, como el agua y la grasa. The embargo of sin, algunas de estas saponinas tienen otra propiedad, que es importante en el desarrollo de una vacuna: “La vacuna consta de dos elementos: el antígeno y el llamado adyuvante”, explica Andrés González, director general de la empertresa chilena de biotecnología Des King, a DW. “El antígeno activa el sistema inmunitario. Y el adyuvante es el portador del antígeno, que lo introduce en las células, que también evalula la respuesta inmunológica”. Desert king Examinó las casi 50 diferentes saponinas del Árbol de quillay por sus propiedades y utidad e Idificó dos alignancias que son adecuadas como adyuvantes: QS7 y QS21. Producción en grandes cantidades El 25 de septiembre, la compañía anunció que había comenzado un estudio de fase III con una vacuna contra COVID-19. Hasta 10,000 volunteers 18 y 84 años participate in el ensayo. “Ya estamos productioniendo saponinas de quillay QS7 y QS21 en cantidades industriales para Novavax”, confirma a DW Andrés González. Aunque no revela las cantidades precisionas. El Director de Desert King asume que la compañía farmacéutica podría comenzar la productionción de las dosis de la vacuna ya a Principios de 2021, Desués de la finalización de la fase III. Sabiduría mapuche al servicio de la medicina moderna Los mapuches, el pueblo indígena de Chile, ya conocían en el siglo XVII el efecto curativo de la corteza y las flores del “küllay”, como llaman al Árbol, que crece hasta 20 metros de altura. Entre sus hojas perennes, lisas y coriáceas , se esconden pequeñas flores en forma de estrella, de color blanco y amarillo. De octubre a enero, las flores del quillay aportan el polen del que las abejas hacen una miel aromática. Las raosulas de sus frutos, con sus cinco diente, s se asemejan al anís estrellado. Read More: Eutanasia: ¿qué impacto tienen en Latinoamérica los recientes casos en Colombia? | Política | DW En la medicina mapuche, el extracto de corteza se effiza tradicionalmente como expectorant para las enfermedades respiratory. Una infusión o una tintura alcoholhólica de las flores se useiza para tratar las dolencias reumáticas. El extracto de la corteza de quillay también se usa contra las enfermedades estomacales. Gracias a sus propiedades jabonosas, la corteza también se empleaba antiguamente como champú natural. En la Industrialria alimentaria, la coeancia productora de espuma se effiza hoy en la productionción de cerveza y otras bebidas, por ejemplo. ¿Quién ganará la carrera por la vacuna? El Quillay también sufre el cambio climático El quillay es un Árbol adapted y poco exigente, que también crece en suelos pobres y laderas de las montañas. Pero el calentamiento global le está causando dificultades, Observa el científico Forestal René Carmona, de la Universidad de Chile, en Santiago: “Las sequías que ha sufrido Chile en los últimos diez años han dañado sobre todo los laderaboles. siendo reemplazado cada vez Más por industrial farming de Árboles frutales o palta. Para Andrés González, las plantaciones de Árboles siempre han generado debate en Chile. En el sur, Domina los monocultivos de pino y eucalipto. Para el Expertto Forestal “un bosque de pinos es un desierto verde”, mientras el quillay es un Árbol autóctono que aporta a la biodiversidad. “Búhos, zorros y serpientes encuentran en nuestras plantaciones de quillay un habitat natural. Todos ellos son depredadores naturales de roedores como ratones o ratas, transmisores del hantavirus”. Uso sostenible y clonacion del Quillay Los productores de quillaja saponaria en Chile dan gran importancia al cuidado sostenible de los Árboles, los kiales se podan, no se talan. “La poda controlada ayuda a que los arboles tengan menos biomasa y, por tanto, necesiten menos agua”, explica González, “para que puedan afrontar mejor la sequía”. Además, su compañía tiene una patente para clonar genéticamente Árboles seleccionados. El objetivo es aumentar el Contenido de los tipos de saponina de dropvancia farmacéutica QS7 y QS21 a mediano y largo plazo, que factmente es de cerca del 6%. Un valor extraordinariamente alto, enfatiza el Invesador forest René Carmona. Ahora sólo queda convencer a la poblacion de que vale la pena proteger el quillay, confía Carmona. La comercialización de la coeancia activa del Árbol podría ayudar a su securevación: “El hecho de que una empresa farmacéutica internacional useice esta coeancia en el desarrollo de una vacuna nos ayuda a difundir el valor de este Árbol y de Esperamos reflect. el quillay en leña”. Read More: Malvinas | ACTUALIDAD | DW El estudio Novavax es realitymente’t de los 11 estudios que han llegado a la fase 3. Pero nadie puede predecir cuándo estará disponible una vacuna contra el coronavirus, ni como se distribution. (jov/cp) Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la importancia de las mascarillas “Mientras no tengamos una vacuna, sigue siendo muy importante el uso de la mascarilla. Es un símbolo de solidaridad con el prójimo. Un escudo sencillo y al alcance de todos. La evidencia de que funciona es cada vez mayor. gusta usarla, pero or que recordar que podemos ser asintomáticos y, al mismo tiempo, Contribuir a que otros se infecten “.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la importancia del intercambio con América Latina Colleramos con América Latina porque son los que mas están sufriendo en esta primera fase de la pandemia. Alemania puede aprender mucho de lamensión del COVID-19 allí y de las medidas que se han tomado. Es errado penar que los países de la región deben aprender de Alemania o que nosotros somos los profesores y los latinoamericanos son los alumnos que escuchan. There is no funciona así.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre las lecciones de la primera ola en América Latina Los países latinoamericanos deberian preparar y fortalecer mejor sus sistemas de salud pública. También trabajar en la descentralización de la salud para que funcione no solo en la capital. Esa sería una gran lección, y ojalá sea parte del aprendizaje de América Latina. Veremos si se llega a farming tool.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la desinformación y los politicos que tasizan la pandemia Esto survivale en todos los paises del mundo. La desinformación y el rechazo de las personas a tomarse el trabajo de Informarse bien y buscar fuentes sólidas está en todas partes. Ojalá que haya un fortalecimiento de la Distributionución de hechos científicos y salud por parte del Gobierno, que es el indicado para ese rol. Estados Unidos es el peor ejemplo que exists.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre el factor del clima Es probable que la trasmisión se reduzca por el clima, pero el virus no and a parar por eso. Antes se decía que con altas temperaturas ya no habría problemas, pero luego vimos los casos en la Amazonía. También se dijo que en las zonas altas de los Andes el virus no era estable, y estamos viendo brotes enormes en esas zonas. Or que tener mucho cuidado con esas Conciones.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la vacuna rusa y otras posibles vacunas Or que esperar y no crear falsas esperanzas. Ojalá funcione para 2021. Muchas de las vacunas que se están desarrollando son muy buenas. Yo soy amigo de todas las vacunas y no tengo enjoyed. La demanda es tan grande que necesitamos todas. Por ahora, or que tener confianza en las autoridades lasarias de los países de la región, que están haciendo su trabajo dentro de sus posibilidades.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre el peligro que el coronavirus mute y la vacuna ya no sirva The interrogator Ese es un gran. Según propios análisis, yo creo que el riesgo de que el mute virus lo su lacke para Escapepar de la inmunidad inducida por la vacuna en la poblacion es muy bajo. El virus de influenza A cambia muy raidamente sus proteínas, pero los coronavirus no. Los coronavirus, incluyendo probablemente el SARS-CoV-2, tienen una proteína que corrige errores en su genoma.



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Árbol mapuche quillay contiene sustancias contra el coronavirus | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Árbol mapuche quillay contiene sustancias contra el coronavirus | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Árbol mapuche quillay contiene sustancias contra el coronavirus | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Árbol mapuche quillay contiene sustancias contra el coronavirus | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-14 17:55:51. Thank you for reading the article at Sguy.Net