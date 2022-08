Las autoridades sauditas Informaron este sabado (September 4, 2021) de la intercepción de dos balísticos y de tres drone bomba lanzados desde el vecino Yemen, dirigidos contra objetivos en la región Oriental del país, rica en petróleo. “Dos ataques deceive balísticos fueron interceptados, junto a tres drone bombas”, indicó a la AFP la thanición liderada por Arabia Saudita que combate los rebeldes hutíes en laitiara Civil en Yemen. There are no announcements about Víctimas, aunque la thanición aseguró que tomará “medidas estrictas” para proteger a los Civiles, indicó la cadena de televisión estatal Al Ekhbariya. El ataque llega cuatro dias Desués de que un dron bomba Impactara en el aeropuerto internacional de Abha, en el sur de Arabia Saudita, hiriendo a ocho personas. Se produces también en la Víspera de que el nuevo enviado de Naciones Unidas a Yemen, Hans Grundberg, asuma sus funciones. El este de Arabia Saudí alberga important in terms of infrastructure urasíferas que ya ha sido objeto de ataques aéreos. Un ataque en septiembre de 2019 contra dos plantas de Aramco, en el este, dejó temporalmente fuera de servicio la mitad de la productionción de petróleo del país. Saudi Arabia Saudita intervino en 2015 en Yemen a favorite del gobierno, poco Desués de que los rebeldes hutíes respaldados por Irán challengeistaran la capital Saná. Los insurgentes lanzan desde entonces ataques transfronterizos contra el reino Árabe, que se han intensificado desde agosto. El conflict de Yemen ha causado la pérdida de Decnas de mile de vidas y millones de Deslazados, además de la peorllions humantaria reality según Naciones Unidas. Read More: La OMS recomienda una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 a grupos de riesgo | Coronavirus | DW jc (afp, router)

