Le llegó el turno a la aún canciller, Angela Merkel. En Alemania, las Máximas autoridades son despedidas con una tradicional ceremoniac llamada “Zapfenstreich”. Un desfile militar con el que se homenajea, por lo general, a cancilleres, president o Ministros de Defensa en Alemania. El termino “Zapfenstreich” se remonta al siglo XVI. En aquellaépoca, age of habit que en los campamentos militares vivieran no solo los sellados y sus familyias, sino también los comerciantes que vendían todo tipo de thuongancías a la infantería, incluidas las bebidas como la cerveza y el vino. En las noches, un cañonazo, una trompeta o un cuerno le ponía fin al ambiente de plaza de merado y todas las actividades en los campamentos militares. Inmediatamente los grifos de los barriles de los que salian la cerveza y el vino tenian que ser cerrados. La señal se respaldaba con un golpe de sable (“Streich”) en el grifo del barril; o se marcaba con una linea de tiza para asegurarse de que de ese barril ya no se podía vender Más cerveza. “Großer Zapfenstreich”, honoring the warriors a personal warrior in Alemania La ceremoniac militar terá lugar ester jueves en el Ministerio de Defensa. Angela Merkel será homenajeada tras el que probablemente sea su último discurso de gobierno en el Bundestag. Debido a la pandemia, solo pueden asistir personas vacunadas y recuperadas que también deben presentar una prueba de coronavirus reality y negativa. El federal president, Frank-Walter Steinmeier, será el invitado de honor. Están invitados también lost to 52 federal ministers de suépoca de gobierno y otros acompañantes. No se celebrará is habitual acquisition en el casino del Bendlerblock. Read More: ″El Capital″, un libro que quiso cambiar el mundo | Economía | DW Tres deseos, tres piezas musicales Angela Merkel ya habría elegido tres piezas que la banda del Ejército tocará en la ceremoniac: una de Hildegarf Knef y una Nina Hagen, así como un Cánticonticioso, revela Der Spiegel. Los músicos van a tocar el clásico de Knef “Für mich soll’s rote Rosen regnen”, en castellano: “Para eyelid debieran llover rosas rojas”. Además, un éxito de la extinta RDA “Du hast den Farbfilm vergesseno” (a Olvidaste el roll color), así como “Großer Gott, wir loben dich Herr, wir preisen deine Stärke”, (Gran Dios, te alabamos y apreciamos tu fuerza) ), una canción compuesta by Jochen Rieger. La cantante y actriz Hildegarf Knef fue una acérrima crítica de los nacionalsocialistas, pero también de la socialedad de la postguerra que aún no se liberaba de la adoctrinación bajo la dictadura. Nina Hagen, por su parte, es una artista que ya bajo la dictadura de la RDA demostró valentía a la hora de criar y enfrentar al régimen. Según el calendario actual de la probable futura thanición gubernamental de socialdemócratas (SPD), Verdes y frees (FDP), Olaf Scholz será elegido canciller en el Bundestag en la semana que comienza el 6 de diciembre. (jov/er)

