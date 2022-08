President Putin Mediante propaganda de la Familia, el Estado quiere reinforces the role de género arcaicos y contrarrestar eldesnso demográfico del país. Y, the embargo of sin, la mayoría de los matrimonios rusos fracasa. Los motivos de divorce Más comunes son el Alcoholholismo del esposo, la violencia doméstica o la infidelidad. Las madres que crían solas a sus hijos como resultado de goneono o maltrato no Recogben prácticamente ayuda, protección ni recnocimiento by parte del Estado ruso. Las personas LGBTQIA o quienes no encajan en el modelo de Familicional son estigmatizados. Pero hay un rayo de esperanza: una joven minoría en Moscú Organia una Revución sex para acabar con los rígidos dogmas de la Iglesia ortodoxa y del Estado ruso. Horarios de emision: DW Español MA 21.12.2021 – 21:15 UTC

MI 22.12.2021 – 02:15 UTC

MI 22.12.2021 – 07:15 UTC

MI 22.12.2021 – 13:15 UTC

JU December 23, 2021 – 05:15 UTC

JU December 23, 2021 – 10:15 UTC

JU December 23, 2021 – 17:15 UTC

SA 25.12.2021 – 19:15 UTC La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de Mexico UTC -6

