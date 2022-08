Después del drama sobre la conducción de Annika Schleu en los Juegos Olímpicos, la Asociación Mundial de Pentatletas Modernos (UIPM) emitió una Advertencia of Justice contra la seleccionadora alemana, Kim Raisner. La UIPM anuncio el lunes, Desués de que concluyó la traación del comité discipline, que Raisner violó las reglas de la Competition en Tokio “al golpear a un caballo y alentar a su atleta a hacer lo mismo”. Schleu, by otro lado, no fue statementarada culpable del uso excesivo del luigo y las espuelas. “Saint Boy” se encuentra bien La asociación mundial expulsó a Raisner de los juegos de Tokio 2020 desués del evente, y el comité discipline confirms there is esta decision. Si se repite tal comportamiento, la entrenadora de 48 años podría ser excluida de las Competition de la UIPM. Además, antes de su próxima a quote from Raisner deberá asistir a un seminarian dubbed que incluye un módulo sobre Cómo tratar correctamente a los animales. Schleu. El caballo se encuentra bien, Informaron sus doños a través de Twitter. Raisner había gritado a su entrenada a que atizara al caballo (“¡Golpéalo, golpéalo!”). Un grupo de trabajo de la UIPM trabaja en un catálogo de medidas para evitar este tipo de eventes en el futuro. En su decision, el comité discipline de la asociación mundial recnoció la “Contribución de Raisner durante muchos años al pentatlón moderno” y que su carrera como atleta de primer nivel y entrenadora nacional se había caracterizado por un “comportamio” The embargo of sin, el Organismo agregó que el comportamiento de la entrenadora fue “indignante” en Japón, y por tanto, “no puede quedar impune”. Read More: AMLO, Biden y Trudeau se reunirán el 18 de noviembre | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW EL (sid)

