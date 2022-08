AMLO, Biden y Trudeau se reunirán el 18 de noviembre | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

“Se trata de la primera recón presencial del Presidente López Obrador con el Presidente Biden y el primer Ministro Trudeau y será la primera recón tripartite a nivel de jefes de Estado desde hace cinco años”, Preisó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al hacer el angel, durante la rueda de prensa matutina del mandatario mexicano. La última cumbre entre los luideres de Norteamérica, conocida como de los “Tres Amigos”, tuvo lugar en 2016 y dejó de celebrarse durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021). rml (efe, afp)

