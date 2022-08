La compra de MGM añade 4,000 películas a la cartera de Amazon, incluyendo la icónica saga de James Bond, clásicos como “El mago de Oz” y éxitos como “El silencio de los inocentes” y “Thelma y Louise”. El Veterano estudio de cine, fundado en 1924, pasará a formar parte de la unidad de Prime Video de Amazon. Esta unidad será supervisada por el vicepresidente senior, Mike Hopkins, que subrayó en un comunicado el “legado de casi un siglo de productionción de entretenimiento excepcional” de MGM. Con la adquisición de MGM, Amazon busca potenciar su plataforma de entretenimiento Prime Video, que compite con otros gigantes como Netflix, Disney + o HBO. Se trata de la segunda adquisición Más grande de la historia de Amazon, solo por debajo de la compra de la cadena de supermercados Whole Foods por 13,700 milones de dólares in 2017. Tres milones de documentos presentados La Conción de la operación financiera will produce great things from Amazon Confirmara a la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. que había presentado toda la documentación requerida a los Invesadores antimonopolio. In total, según fuentes del The Wall Street JournalAmazon entregó tres millones de documentos a lo largo de los últimos ocho meses como parte del proceso. Aunque la fecha LImite de la Comisión Federal de Comercio para solicitar Más Información ya ha pasado, la agencia aún podría impugnar la adquisición Más adelante si cuenta con una mayoría de votos de los cinco miembros que forman parte de ella. Por su parte, la Comisión Europea ya aprobó la transacción el pasado lunes (March 14, 2022) y aseguró que “no causa preocupaciones de Competition”. Read More: Portugal o Italia: uno de los dos se perderá Qatar 2022 | Europa al día | DW Por otro lado, Amazon está siendo analizada de cerca por las autoridades estadounidenses ante el temor de que pueda violar las leyes antimonopolio del país, dado el gran tamaño de la empresa y el poder que ha acumulados en ciertos domains MS (efe / dpa / Reuters)

