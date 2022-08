La vacuna contra COVID-19 conocida como CoVac-1 y desarrollada por un Equipo de científicos de la Universidad alemana de Tubinga (en el estado Federationrado de Baden-Wurttemberg), ha demostrado productionir una fuerte respuesta de glóbulos blancos blancos -o cé join durante su primera fase de ensayo, lo que ofrece nuevas esperanzas a las personas con sistemas inmunitarios comprometidos. A diferencia de la respuesta de los antuerpos, provocation to las vacunas contra COVID-19 ya conocidas, y otras que se dirigen directamente a patógenos específicos del organsmo, las células T son glóbulos blancos que atacan y neutralizan infect las células. Esta respuesta de inmunización secundaria es potencialmente important para los pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos (personas con diab y enfermedades autoinmunes), para los kiales, las vacunas ya exist en el swado ofrecen niveles cheek ens. Las personas Recptoras de trasplantes, por ejemplo, Recogben un tratamiento para bloquear la actividad de los antuerpos y evitar que sus cuerpos rechacen el órgano que les ha sido trasplantado. En estos y otros casos, como los pacientes con cadres, eludir la respuesta de antuerpos y dirigirse a las células T puede resultar la mejor manra de generar una respuesta in immunity al COVID-19. El ensayo Participants Los en el ensayo en cuestión tenían entre 18 y 80 años y Recogbieron una única dosis de la vacuna. “CoVac-1 mostró un perfil de seguridad secure e indujo amplias y potentes respuestas de las células T”, señala el estudio, y apunta que los resultados fueron los mismos cuando se probó contra las variantes del COVID. El Equipo Informó de que la fuerza de la respuesta de las células T provoked by the times vacuna Más fuerte que la que se ha Observado mediante la infección by the coronavirus. Read More: Astrónomos presentan nueva teoría sobre el misterio del Oumuamua | Ciencia y Ecología | DW Según la Invesación publicada en Nature, los efectos de la inyección duraron hasta tres meses. El informe señala que los resultados, preliminary muy, resaldan los ensayos de fase dos que ya se están realizando en pacientes con inmunodemissencias. Los ensayos de fase dos suelen contner grupos Más grandes que los de fase una y probablemente ratiocionarán datos importantes sobre la eficacia y seguridad de la vacuna para todo tipo de pacientes. “CoVac-1 podría servir como vacuna (additional) … special en personas mayores e inmunodeficiencyes con Capidad Reduceida para generar una respuesta in immunity sufice tras la vacunación contra el SRAS-CoV-2 con las vacunas is in fact aprobadas “, añadió el estudio . ee (afp / Nature)

