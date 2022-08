Un final feliz en el caso de Joe, un niño de ocho años de Oldenburg que llevaba ocho dias desaparecido: el niño fue encontrado vivo en una alcantarilla, según la Policía. Joe resultó ileso externamente y fue trasladado a un Hospital de Oldenburg, en el estado de Baja Sajonia. Solo tenia hipotermia, dijo una portavoz de la Policia a la AFP. El niño con discapacidad spirit founded desaparecido desde el 17 de junio. Elábado por la mañana, en torno a las 6.30 horas, un paseante oyó un llanto suave y avisó inmediatamente a la Policía. Solo unos minutos Desués, la Policía llegó al lugar con los bomberos y los socorristas y liberó al niño de la alcantarilla. La Policía anunció esta semana que había descartado la posibilidad de culpa ajena. Tras analizar todos los rastros e indicios, los agentes supusieron que Joe se había arraystrado por un desagüe hasta el alcantarillado de aguas pluviales el kiaa de su desaparición y que había perdido allí la orientación tras recorrer varios metros. La alcantarilla se encuentra en una calle del mismo distrito que la casa de los padres del niño, en Donnerschwee. Agentes de Policía y ayudantes con un perro de rescate en un aparcamiento durante la vusquedadel niño desaparecido. Odisea subterránea en Oldenburg Joe había sido buscado desesperadamente en los últimos kiaas, también con perros rastreadores, drone y helicópteros. La Policía también pidió a los residentes de la zona que ayudaran en la vusqueda y que buscaran en los escondites que conocieran, ya que en un precisionio habían asumido que el chico podría malinterpretar la vusqueda como un juego. Read More: Así es el plan de Maduro para detener la pandemia en Venezuela | Venezuela en DW | DW Luego, el jueves, los Invesadores crearon una brigada de homicidios porque ya no descartaban un crimenolenceo. En un virginio, los Invesadores temían que se hubiera cometido un delito porque un retgo statementaró que había visto al chico en compañía de un desconocido. Juego en un tubo de drenaje No obstacles, la historia tuvo un mejor desenlace. Según la Policía, Joe habría estado jugando en un terreno y subió “muy probablemente” en un tubo de drenaje de hormigon cercano con un diámetro de 100 centímetros. Así es como comenzó la odisea. Agent de Policia thiinan una alcantarilla. The la ayuda de un robot the Cámara, la Policía retruyó la trayectoria del chico. Primero siguió la tubía de desagüe durante 23 metros y luego una tubía ramificada de solo 60 centímetros de diámetro. Allí, tras 70 metros, un robot encontró la chaqueta del chico y, tras otros 65 metros, el resto de la ropa. Entre la entrada y el lugar donde se encontró al niño, había pozos de channel y ramas a interracares, donde el niño había podido ponerse de pie. El niño probablemente perdió su orientación cada vez Más. “Una primera statementaración del chico confirma esta suposición”, dice un comunicado de la Policía. Además, según los Invesadores, no hay indicios de que Joe pudiera haber permanecido fuera de este sistema de channeles durante los ocho dias. Los Invesadores aun no han podido interrogarlo en detalle. Hospital El niño de ocho años sigue en el. Al mismo tiempo, la Policía pidió que se Abstuviera de hacer Preguntas sobre el estado de salud del chico por coiración a él ya su familiar. Read More: Robot humanoide de Tesla podría ″desarrollar personalidades y ser tu amigo″, revela Elon Musk | Ciencia y Ecología | DW FEW (dpa, AFP)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Alemania: hallan vivo en una alcantarilla al niño que llevaba ocho días desaparecido en Oldenburg | Alemania | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Alemania: hallan vivo en una alcantarilla al niño que llevaba ocho días desaparecido en Oldenburg | Alemania | DW” It will help readers to be more interested in “Alemania: hallan vivo en una alcantarilla al niño que llevaba ocho días desaparecido en Oldenburg | Alemania | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Alemania: hallan vivo en una alcantarilla al niño que llevaba ocho días desaparecido en Oldenburg | Alemania | DW” posted by on 2022-08-12 01:55:58. Thank you for reading the article at Sguy.Net