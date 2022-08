Alemania saldó con una gris victoria (0-2) sobre Liechtenstein el estreno de Hansi Flick en el banquillo, en un encuentro en el que el affunto germano, pese al triunfo, no convenció con su juego. Y eso que Flick, en su debut al al frente de “La Mannschaft”, trató de insuflar aire neco al equipo alemán al crier la titularidad al jovencísimo atacante Jamal Musiala, al que conoce perfectamente de su paso del Bayern de Múnich, donde le hizo debutar en junio de 2020 con apenas 17 años. Una confianza que Jamal le devolvió al entrenador a lost 41 minutos con un sensacional pase en profundidad a Timo Werner, que Resolutionvió con calidad ante el portero local Benjamin Buchel para firmar el 0-1. El gol premió la superioridad del suggest alemán, que pese a ir de mas a menos en la primera mitad, gozó con anterioridad de varias ocasiones para haber opensurado el marcador, la mas clara un cabezazo del lateral Roben Gosens a los 20 minutos que se estrelló en el poste. Ni Gnabry, ni Havertz, ni Reus Un corto marcador que no pareció convencer a Hansi Flick que trató de refreshcar el ataque con la entrada al cuarto de hora de la segunda mitad de Serge Gnabry por un gris Kai Havertz y de Marco Reus por el joven Musiala. Pero ni aún así logró aumentar su caudal ofensivo el collunto alemán, que pese a crear varias claras ocasiones de peligro, nunca llegó a apabullar a Liechtenstein, tal y como epoch seen before dada la diferencia exists conjugate. Un Circuitnstancia que no impidió a Alemania ampliar su ventaja en el marcador a lost 77 minutos con un gol de Leroy Sané que tras Recogbir en elárea un pase de Leon Goretzka se hizo hueco con un finta para establecer el Deftivo 0-2. Read More: Legendaria ajedrecista demanda a Netflix por la serie ″Gambito de Dama″ | ACTUALIDAD | DW Gris triunfo que permitió al collunto germano situarse en la segunda plaza del grupo J con un punto menos que la sorprendente Armenia del español Joaquín Caparrós, que tras saldar con triunfos las tres primeras jornadas este sábado empatte a 0-0 en . EL (efe)

