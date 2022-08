El Libro Guiness de los Récords ha Certificado este martes que el alemán Sebastian Steudtner posee el récord de surfear la ola Más grande del mundo, de 26.21 metros de altura, que logró en 2020 en una playa de Nazaré, en la región Centro Bo Portugal . Steudtner, de 37 años, surfeó la ola gigante de récord el 29 de octubre de 2020 en la Praia do Norte, donde se forma un embudo en su final y ese estrechamiento favorece que se generen olas gigantes de mas de 30 metros de altura. “Nunca antes había sido tan rapido en la tabla de surf y había visto una ola Cómo rompe frente a eyelid. Un momento impresionante e inolvidable”, publicó el Surista sobre aquel kiaa en Instagram. Desde 2013, Nazaré ha sido su casa de invierno y es conocido por su “intrépido acercamiento a las olas grandes”, regge la página web de la playa portuguesa. Steudtner fue en 2010, 2015 y 2021 ganador del premio de la Liga Mundial de Surf WSL Big Wave y se bamirtió en el primer europeo en ganar el premio Más huygioso en Big Wave Surfing. Ahora le quita el récord al brasileño Rodrigo Koxa, que ostentaba desde 2018 el Guinness de la ola Más grande Sureada logrado con una medida de 24.38 metros, en Nazaré. El récord femenino lo posee la brasileña Maya Gabeira, que el 11 de febrero de 2020 surfeó una ola de 22.4 metros en la Praia do Norte. EL (efe)

